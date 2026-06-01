SORGI INTONA IL DE PROFUNDIS PER L’EX TRUCE DEL PAPEETE: “SE VANNACCI SI OFFRISSE DI DIVENTARE UN SOCIO ORGANICO DEL CENTRODESTRA, I LEGHISTI SALVINIANI NON AVREBBERO CHE DA RIPETERE I SUOI SLOGAN, RISCHIANDO UNA SUBALTERNITÀ. SALVINI CONTINUA A DIFENDERE LA SUA LEADERSHIP CON LE NORME DI UNO STATUTO INTERNO COSTRUITO A SUA IMMAGINE. MA QUANDO UNA CRISI FINISCE IN MANO AD AVVOCATI E CODICILLI, VUOL DIRE CHE C’È QUALCUNO DA CAMBIARE”



Il travaglio politico della Lega è notevole. E non solo perché i sondaggi la danno già sorpassata o vicina a subire il sorpasso di Vannacci. Il malessere di questi ultimi mesi rivela che non s’è realizzata alcuna unione tra gli esponenti del Carroccio nazionale, la cosiddetta “Lega per Salvini premier” e il partito nordista erede di quello di Bossi e Maroni.

Mentre i governatori del Nord e il loro leader Zaia un progetto politico su cui ripiegare ce l’hanno, e magari, sullo schema adoperato in Germania da Cdu e Csu, possono tentare di salvare il salvabile da una crisi che sembra irreversibile, gli esponenti nazionali il progetto di un partito di destra estrema costruito sul tema dell’immigrazione – o della remigrazione, come va di moda adesso – se lo sono fatto portare via da Vannacci e dai transfughi che sono andati con lui.

Se il generale si offrisse di diventare un socio organico del centrodestra, Meloni, pur mettendo a rischio in parte l’elettorato moderato di Fratelli d’Italia […] Ma i leghisti salviniani del centro-Sud non avrebbero che da ripetere i suoi slogan, rischiando una subalternità.

E senza una politica autonoma da portare nel programma del governo, e dopo il fallimento della riforma delle Autonomie, affossata dalla Corte costituzionale e difficilmente recuperabile nello scorcio finale della legislatura, non andrebbero molto lontano.

Resta il problema principale: la leadership di Salvini. La sua guida carismatica e assoluta volge al tramonto non soltanto perché i risultati elettorali l’hanno via via consumata. Il fallimento dell’operazione Vannacci, dopo la scissione del generale e la nascita del suo partito, competitivo a destra, dimostra che l’innesto tentato alle elezioni politiche del 2024 e la successiva nomina dello stesso Vannacci alla vicesegreteria sono stati un trapianto non riuscito.

Salvini continua a difendersi con le norme di uno statuto interno costruito a sua immagine e somiglianza. Ma vale anche per la Lega ciò che più in generale vale per la politica: quando una crisi finisce in mano agli avvocati e ai codicilli, vuol dire che c’è qualcuno e qualcosa da cambiare, non una norma da applicare.

Marcello Sorgi

per “La Stampa”

This entry was posted on domenica, Giugno 28th, 2026 at 19:59 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.