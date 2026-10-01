IL PUNTO PIÙ BASSO E’ STATO REGISTRATO IL 5 SETTEMBRE, IN CORRISPONDENZA DELLO SCONTRO CON MARIO MONTI A CERNOBBIO…

La visibilità digitale di Roberto Vannacci resta alta, ma il valore reputazionale continua a perdere terreno. Tra il primo agosto e il 15 settembre sono stati rilevati 100.700 contenuti online, il 33,8% in meno rispetto ai 152.200 registrati tra giugno e luglio. Ma nello stesso periodo TikTok ha raggiunto 169.556.604 visualizzazioni complessive sui contenuti dedicati all’ex generale, quasi il doppio della precedente rilevazione.

È quanto emerge dalla nuova rilevazione dell’Osservatorio Politico di Reputation Manager (www.reputationmanager.it), che evidenzia una discesa quasi costante dell’indice reputazionale: dal primo giugno al 15 settembre il valore di R si riduce del 75,8%.

Dopo la contrazione dei volumi in agosto, le conversazioni tornano a crescere con la pubblicazione, l’11 e il 24 agosto, delle due parti del programma di Futuro Nazionale.

Dai primi di settembre la pressione reputazionale aumenta. A incidere sono soprattutto le accuse del Financial Times sui presunti legami con la Russia, l’indagine avviata dalla Procura Militare su Futuro Nazionale, il confronto con Mario Monti al Forum di Cernobbio e le polemiche per la partecipazione di Vannacci a un convegno sulla sicurezza a Torino. ‘Le notizie sulla crescita di Futuro Nazionale nei sondaggi generano una spinta positiva, ma non sufficiente a invertire la tendenza’, si legge nella rilevazione.

Il sentiment rimane fortemente polarizzato: il 63,1% dei contenuti ha segno negativo, il 21% positivo e il 15,9% neutro. Rispetto alla precedente analisi la quota negativa resta pressoché stabile, mentre la positività cresce di 5,2 punti percentuali e supera la neutralità. Sui social la negatività raggiunge il 69%, contro il 58% del web non social.

Il punto più basso del periodo viene registrato il 5 settembre, in corrispondenza dello scontro con Mario Monti a Cernobbio: l’evento genera un impatto pari a -8.005 R. La copertura risulta ad alto impatto e polarizzata, con il 62,3% di contenuti negativi, il 20,1% positivi e il 17,6% neutrali.

La negatività attraversa tutti i canali. I social network mantengono il primato per volumi, ma sono i giornali online a produrre il maggiore impatto reputazionale negativo. X resta il dominio con il maggior numero di rilevazioni; tra le testate che incidono maggiormente in senso negativo Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e Il Giornale. L’impatto negativo dei social network, pur rimanendo rilevante, diminuisce del 41% rispetto alla precedente analisi.

Secondo l’analisi, ‘TikTok conferma invece la capacità di trasformare Vannacci in un simbolo identitario. I contenuti analizzati totalizzano 169.556.604 visualizzazioni, 15.453.353 like, 467.942 commenti, 2.234.143 condivisioni e 993.237 salvataggi. Le visualizzazioni crescono del 96,13%, i like dell’85,79%, i commenti del 123,21% e le condivisioni del 75,21%.

La community favorevole insiste su carisma, sicurezza, patriottismo e radicamento di Futuro Nazionale; le principali criticità riguardano femminicidio, diritti civili e disabilità, remigrazione e sostenibilità del programma elettorale’.

‘Su X l’amplificazione appare ampia, rapida e concentrata’. L’analisi rileva 32.507 retweet generati da 6.885 account su 245 tweet originali di @RoVannacci: ‘La mappa delle interazioni mostra un nucleo denso di co-amplificazione: gli account risultano collegati quando rilanciano ripetutamente gli stessi tweet e alcune coppie selezionano gli stessi contenuti anche in finestre temporali ravvicinate. Sostanzialmente si individuano tre nuclei che assolvono a tre funzioni narrative: mobilitare sui temi identitari e della sicurezza, connettere Vannacci a sovranità e geopolitica, rafforzare la sua identità politico-mediatica’.

‘I nuovi dati confermano che l’aumento della visibilità non coincide automaticamente con un rafforzamento reputazionale – commenta Andrea Barchiesi, fondatore e ceo di Reputation Manager – Vannacci continua a catalizzare attenzione e a consolidare una comunità digitale fortemente identitaria, soprattutto su TikTok. Parallelamente, gli eventi di settembre e la copertura dei giornali online spingono l’indice reputazionale verso il basso. Su X osserviamo inoltre dinamiche di amplificazione concentrate e ricorrenti, che meritano di essere monitorate per comprenderne natura ed evoluzione’.

(da agenzie)