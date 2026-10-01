LA SCELTA DISSENNATA DI GIORGIA MELONI: “IL SUO ERRORE È STATO PUNTARE SULL’AMICIZIA DI TRUMP. STAR DIETRO AI GIUDIZI DI TRUMP È OGGETTIVAMENTE TEMPO PERSO” … “IL PRESIDENTE AMERICANO SI ASPETTAVA, SICCOME SI È INCASTRATO A HORMUZ, CHE ANCHE L’ITALIA ANDASSE LAGGIÙ A DARE UNA MANO E HA COMINCIATO AD INSULTARLA. ADESSO È IN UNA FASE PIÙ ECUMENICA, CHISSÀ PER QUALE RAGIONE, ED È TORNATO AD ELOGIARLA”

C: Trump ha fatto retromarcia sul giudizio del nostro premier: “Mi è sempre piaciuta la Meloni”. Allora che cos’è? Strategia o Alzheimer?

F: È quello che dicevamo prima: Trump dice tutto e il suo contrario in base alle circostanze. Lui si aspettava, siccome si è incastrato a Hormuz, che non solo l’Italia ma anche l’Italia andasse laggiù a dare una mano, non si capisce bene in quale forma e soprattutto come giustificarla poi alla nostra opinione pubblica, e ha cominciato ad insultarla.

Adesso è in una fase più ecumenica, chissà per quale ragione, ed è tornato ad elogiarla. Ma star dietro ai giudizi di Trump è oggettivamente tempo perso. L’errore è stato, mi permetto di dire, di puntare sull’amicizia di Trump, perché puntare sull’amicizia di Trump è come puntare sull’amicizia di una persona che un giorno ti vuole bene e il giorno dopo la incontri e neanche ti saluta.

C: La cavalleria cinese potrebbe far vincere la guerra più velocemente, sempre che la vinca perché non è detto, a Putin?

F: No, la Russia la sta perdendo la guerra.

C: Questa è una notizia.

F: La sta perdendo anche molto male. Bisogna sempre distinguere tra il piano tattico e quello strategico. Sul piano tattico, la tattica è matematica, quindi è incontrovertibile. Cioè la Russia adesso occupa territori che prima non aveva e li ha tolti all’Ucraina. La Russia mica era partita per prendersi neanche tutto il Donbass, la Russia non ha conquistato l’intero Donbass che considerava suo. La Russia era partita per arrivare a Kiev, per rovesciare il regime, per mettercene uno fantoccio e da lì manovrare l’Ucraina e allontanarla dall’Occidente.

(da RAI 3)