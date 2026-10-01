138.000 VISITATORI, + 11,2% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE… SILVIA ANNUNCIA: “I 25.000 EURO RICAVATI DAL PARCHEGGIO PER I VISITATORI SARANNO DESTINATI IN BENEFICIENZA

“È stato un Salone nautico internazionale di Genova da record a detta di tutti gli espositori, il Salone più di successo degli ultimi quindici anni, ne siamo orgogliosi perché come Comune di Genova abbiamo lavorato tantissimo per far funzionare la città e far funzionare al meglio l’evento. Possiamo fare tanto e sempre meglio, è il nostro obiettivo, abbiamo il ‘teatro’ più bello del mondo, abbiamo tutto per diventare i migliori del mondo e rimanere al primo posto”.

Così la sindaca di Genova Silvia Salis alla conferenza stampa di chiusura del 66/mo Salone nautico internazionale di Genova commenta il superamento della soglia dei 138mila visitatori alla manifestazione registrata alle 11 dagli organizzatori con una crescita dell’11,2% rispetto all’anno scorso.

“È stato un grande successo, un’altra grande manifestazione di successo grazie al fatto che ognuno ha fatto la sua parte, – sottolinea Salis -. È il Salone nautico di Genova e la città si è messa completamente al servizio dell’evento, lo ha fatto attraverso le società partecipate e con gli eventi del ‘Fuori Salone’, che hanno avuto grande riscontro a livello internazionale, eventi magari distanti dalla nautica ma che permettono di attrarre un nuovo pubblico più giovane, continueremo su questa strada con eventi che arricchiscano la proposta del Salone magari allungando il soggiorno dei visitatori in città. Genova vuole essere a tutti i costi sempre più performante per il Salone”.

Salis annuncia che il Comune di Genova donerà gli oltre 25mila euro di proventi del parcheggio allestito in corso Marconi per i visitatori del salone alle associazioni ‘Porto dei piccoli’ e ‘Music for peace’.