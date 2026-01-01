SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO: CROLLA AL 38% LA FIDUCIA IN GIORGIA MELONI
PERDE UN PUNTO E MEZZO IN UNA SETTIMANA: IL 61,5% NON RIPONE FIDUCIA NELLA PREMIER
Di pari passo con il calo di FdI, si registra un crollo della fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Rispetto alla flessione del partito, in questo caso il calo è più consistente, di un punto e mezzo.
Nel giro di una settimana il grado di fiducia verso la premier passa dal 39,5% al 38%.
Dall’altra parte il dato di chi non ha fiducia (nulla o poca) resta molto alto, oltre il 60%: il 10,2% degli intervistati dichiara di avere poca fiducia nella presidente del Consiglio, mentre più della maggioranza, il 51,4% dichiara di non averne affatto.
(da agenzie)
