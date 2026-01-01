PERDE UN PUNTO E MEZZO IN UNA SETTIMANA: IL 61,5% NON RIPONE FIDUCIA NELLA PREMIER



Di pari passo con il calo di FdI, si registra un crollo della fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Rispetto alla flessione del partito, in questo caso il calo è più consistente, di un punto e mezzo.

Nel giro di una settimana il grado di fiducia verso la premier passa dal 39,5% al 38%.

Dall’altra parte il dato di chi non ha fiducia (nulla o poca) resta molto alto, oltre il 60%: il 10,2% degli intervistati dichiara di avere poca fiducia nella presidente del Consiglio, mentre più della maggioranza, il 51,4% dichiara di non averne affatto.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Gennaio 24th, 2026 at 20:55 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.