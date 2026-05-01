SOLO CINQUE PUNTI TRA FDI E PD, LEGA IN AFFANNO PRECIPITA AL 6,6%



Una netta flessione del centrodestra, in particolare con la Lega al 6,6% che perde ben 7 decimali e Fratelli d’Italia che scende sotto il 28%. La nuova Supermedia Agi/Youtrend, la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 23 aprile al 6 maggio, mostra movimenti di grande rilievo. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il centrodestra fatica a risalire

L’ultima rilevazione mostra la coalizione guidata dalla premier che, nel complesso, scende al 43,9%, il valore più basso dall’insediamento del governo. Per contro, il campo largo cresce di mezzo punto, soprattutto grazie al +0,4% di M5S ora al 13,2%. Il suo vantaggio sul centrodestra cresce fino a sfiorare i due punti. Più vicini i due principali partiti: ora i dem di Elly Schlein al 22,3% accorciano la distanza dal partito di Meloni che invece perde lo 0,4% e si attesta al 27,8%.

La Supermedia liste

FdI 27,8 (-0,4)

Pd 22,3 (+0,1)

M5S 13,2 (+0,4)

Forza Italia 8,2 (-0,1)

Lega 6,6 (-0,7)

Verdi/Sinistra 6,5 (+0,3)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)

Azione 3,0 (=)

Italia Viva 2,4 (-0,2)

+Europa 1,4 (-0,1)

Noi Moderati 1,2 (+0,1

La Supermedia coalizioni 2026

Campo largo 45,8 (+0,5)

Centrodestra 43,9 (-1,0)

Futuro Nazionale 3,6 (+0,1)

Azione 3,0 (=)

Altri 3,0 (-0,4)

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Maggio 7th, 2026 at 21:01 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.