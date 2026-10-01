“IO MI OPPOSI E LA INVITAI COME ERA DOVEROSO E, CASO STRANO, UN ANNO DOPO SONO STATO SOSTITUITO ALLA PRESIDENZA”

Come sia andata resta un mistero, ma non troppo. Una delle tesi circolate è che il governatore Marco Bucci, chiamato sul palco dal vicedirettore di Radio24 Sebastiano Barisoni, in realtà avesse spinto per essere coinvolto nella cerimonia a dispetto del programma.

A confermare l’ipotesi di uno sgambetto locale, avulso quindi dai giochi politici nazionali, è un post su Instagram del professor Enrico Musso, per anni esponente del centrodestra genovese, ex presidente dell’Aeroporto di Genova silurato dai soci (Autorità portuale e Camera di commercio) non senza polemiche: “L’esclusione della sindaca di Genova Silvia Salis dal taglio del nastro del Salone Nautico è una grave scorrettezza e un’offesa alla città. Ed è anche un film già visto. Quando nel 2025, da presidente dell’aeroporto di Genova, inaugurai il nuovo terminal passeggeri si era in piena campagna elettorale, e feci invitare tutti i candidati sindaci. Ma fino alla vigilia ricevetti pressioni anche scritte dal presidente della Regione e dal suo staff per disinvitare la Salis. Naturalmente mi sono rifiutato. Ah, e ora non sono più presidente dell’aeroporto…”.

(da agenzie)