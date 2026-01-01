CONTINUA IL DELIRIO: TRUMP VUOLE AUTOCELEBRARSI CON UN ARCO DI 76 METRI PER IL 250ESIMO ANNIVERSARIO DEGLI STATI UNITI



Un arco di 76 metri, in grado di svettare ben più in alto della Casa Bianca (21,3 metri) e del Lincoln Memorial (30,4 metri). È il piano di Donald Trump, che da mesi preme per la costruzione dell’Independence Arch, l’arco di trionfo del presidente, per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti d’America.

Secondo quanto rivela il Washington Post, Trump ha valutato altri due progetti di archi dalle dimensioni più contenute, ma starebbe facendo pressioni affinché si costruisca l’arco più grande, alto 250 piedi per celebrare il 250esimo anniversario del Paese.

Lo scetticismo degli architetti

La richiesta del presidente ha lasciato di stucco esperti e architetti, che da mesi tentano invano di spiegare al presidente che le dimensioni proposte per il nuovo arco di trionfo sarebbero decisamente troppo grandi. «Non credo che un arco così grande sia adatto a questo scopo», ha spiegato al Washington Post Catesby Leigh, un critico d’arte che ha concepito un arco temporaneo più modesto nel 2024 e ha

poi raccomandato alla Casa Bianca di affidare il progetto all’architetto Nicolas Leo Charbonneau.

Ma Trump tira dritto

In ogni caso, Trump non sembra intenzionato a tenere in considerazione i pareri dei più scettici. «Quello che la gente conosce di più è l’Arco di Trionfo a Parigi, in Francia. E credo che noi lo supereremo di molto», ha detto Trump durante un ricevimento di Natale alla Casa Bianca lo scorso dicembre. L’appezzamento di terra individuato dalla Casa Bianca per il nuovo arco si trova tra il Lincoln Memorial e il Cimitero Nazionale di Arlington.

(da Open)

