Ha ragione Daniela Santanché, ministra del Turismo, a riempirsi di orgoglio per le imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina: sono un’occasione straordinaria per il territorio e per la bella Italia. Come darle torto, per una volta. Le Olimpiadi sono un’occasione straordinaria anche per la famiglia Santanché e, soprattutto, per il ristorante dei vip El Camineto di proprietà di Dimitri Kunz, compagno di vita e di affari della ministra del Turismo.

L’Espresso ha scoperto che per cinque giorni la delegazione del Comitato olimpico internazionale – circa 200 membri provenienti da tutto il mondo – sarà ospitata sulla mitica terrazza di El Camineto.

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha affittato El Camineto per trasformarlo, durante le gare che si terranno a Cortina, in una “lounge” esclusiva con musica, spettacoli, incontri, aperitivi, pranzi, cene e tanti brindisi. Ingresso vietato al pubblico. […]El Camineto sarà la “sede” del Comitato olimpico internazionale a Cortina: una sorta di “casa Cio” per palati fini e portafogli gonfi.

Ben nutrito da spirito olimpico, il Cio non avrà badato al recente disguido edilizio che ha coinvolto il ristorante. Difatti il Comune di Cortina d’Ampezzo, alla Vigilia di Natale, ha ordinato a Kunz «la demolizione della terrazza di nuova costruzione, posizionata a sbalzo rispetto al prato in pendenza sottostante e delle due strutture in legno riportanti dei camini in metallo sul tetto».

(da .lespresso.it)

