I COMMENTI SUI SOCIAL: “SUCCEDE QUANDO SENTI LE STESSE CAZZATE ININTERROTTAMENTE DA DIECI ANNI” … NON È LA PRIMA VOLTA CHE I FAN SI ANNOIANO A UN EVENTO DEL CALIGOLA DI MAR-A-LAGO: A GIUGNO, DURANTE LA “GREAT AMERICAN STATE FAIR”, A WASHINGTON, DECINE DI PERSONE LASCIARONO L’EVENTO MENTRE TRUMP PARLAVA

Diversi partecipanti a un comizio del presidente Donald Trump hanno sbadigliato mentre lui ripeteva i suoi soliti punti di discussione, a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato.

In un video pubblicato su X, Trump […] appare pieno di energia ed entusiasmo. Alle sue spalle, però, alcuni presenti sbadigliano e sembrano annoiati, guardandosi intorno.

Non è la prima volta che i sostenitori di Trump si annoiano a un evento del presidente.

A giugno, durante la Great American State Fair, decine di sostenitori MAGA sono stati visti lasciare l’area mentre Trump pronunciava il suo discorso principale.

«Non capisco. Perché andarci? Sapevano cosa li aspettava», ha commentato un utente su X. «Ecco a voi il Dormiglione Donnie. Poca energia e, di fatto, analfabeta», ha scritto un altro. «Succede quando senti le stesse ca****te ininterrottamente da dieci anni», ha scherzato un terzo.

A giugno, i sostenitori hanno lasciato in massa il discorso del presidente Trump alla Great American State Fair, sul National Mall, davanti a un pubblico poco entusiasta.

L’esodo ha sorpreso, visto che centinaia di sostenitori MAGA avevano aspettato per ore di vedere Trump. Il Mirror US ha osservato la folla esplodere di entusiasmo all’arrivo del corteo presidenziale, ma l’atmosfera è rapidamente cambiata quando Trump ha iniziato a vantarsi dei risultati ottenuti durante il suo mandato.

In un’ironia della sorte, molti partecipanti sembravano dirigersi verso le uscite proprio mentre Trump cominciava a lamentarsi dei media che riportavano i suoi bassi indici di gradimento e il calo del numero dei suoi sostenitori.

(da agenzie)