“IL PRESIDENTE PIÙ INAFFIDABILE DELLA STORIA USA RISCHIA L’ISOLAMENTO QUANDO RICHIEDE CHE L’EUROPA, COME PREZZO PER L’AIUTO ALL’UCRAINA, ENTRI IN UNA GUERRA COMMERCIALE TOTALE CON CINA E INDIA, IMPONENDO DAZI DEL 100% SUI PRODOTTI DI ENTRAMBI PAESI, REI DI ACQUISTARE PETROLIO RUSSO”



Nell’era attuale di grande conflitto tra potenze, gli Stati Uniti hanno disperatamente bisogno di alleati solidi per aiuto nella reindustrializzazione e per contrastare sia l’influenza economica e politica della Cina sia la crescente aggressività della Russia in Europa, entrambe in mostra di recente.

Ma per ogni passo avanti, questa Casa Bianca ne fa due indietro. Consideriamo l’alleanza di investimento USA-Giappone recente, in cui uno dei più grandi alleati dell’America in Asia dovrà accettare dazi del 15 per cento in cambio del privilegio di versare 550 miliardi di dollari nell’economia statunitense. Anche dopo aver recuperato il suo investimento, ne raccoglierà solo il 10 per cento dei guadagni finali.

Poi ci sono state le retate dell’Immigration and Customs Enforcement USA in una fabbrica Hyundai in Georgia, avvenute solo due settimane dopo che i dirigenti sudcoreani avevano incontrato i loro omologhi americani a Washington per celebrare i contributi del loro paese alla rivitalizzazione industriale degli USA

Nel frattempo, Donald Trump ha annunciato che l’India – che

doveva essere la grande scommessa asiatica dell’America per il disimpegno dalla Cina – è “stata persa” verso la “più profonda e oscura Cina”. Il presidente USA ha invitato l’Europa a imporre dazi del 100 per cento su entrambi i paesi, che continuano ad acquistare petrolio russo.

Dato che gli USA si stanno spostando verso un approccio simile alla dottrina Monroe di protezione non del mondo ma solo dell’emisfero occidentale, e in particolare della patria americana, la Finlandia è un alleato che conta davvero. Confina con la Russia ed è cruciale per la sicurezza artica, grazie alla sua forte presenza marittima in quella che sta diventando un fronte di difesa chiave per gli USA

I cinesi e i russi stanno trasportando più risorse naturali attraverso la Rotta del Mare del Nord, che passa vicino ai confini canadese e statunitense. Stanno anche militarizzando la regione, che è una delle più grandi fonti rimaste non solo di gas naturale e petrolio, ma anche dei minerali di terre rare necessari sia per la difesa sia per la transizione verde.

Il presidente finlandese Alexander Stubb e Trump sono amici (Stubb è un golfista politicamente astuto che ha passato del tempo nella Florida repubblicana), e Stubb è diventato un canale tra Europa e USA. Uno degli accordi di “friendshoring” più interessanti degli ultimi anni è quello tra USA, Canada e Finlandia per la costruzione di rompighiaccio.

Finlandia e Canada stanno già procedendo: hanno iniziato la costruzione delle loro prime navi realizzate congiuntamente, per la Guardia Costiera canadese, da produrre nei cantieri navali di Helsinki, due settimane fa. Ma mentre sono state fatte grandi

promesse tra aziende USA e partner canadesi e finlandesi, e Trump ha invocato che nuovi rompighiaccio siano in acqua “entro 36 mesi”, non è stato ancora firmato alcun contratto USA.

È qualcosa che l’amministrazione dovrebbe sistemare al più presto, specialmente dato che solo la settimana scorsa Davie, il proprietario canadese dei cantieri di Helsinki, ha effettivamente promesso di investire un miliardo di dollari in una nuova struttura per rompighiaccio in Texas una volta che avranno un contratto firmato.

Questo segue un annuncio di partnership separato a luglio da parte di Bollinger, un costruttore navale USA che lavora con le aziende finlandesi Aker Arctic e Rauma, e la canadese Seaspan. Si penserebbe che, con droni russi abbattuti sulla Polonia e Israele che attacca il Qatar apparentemente senza l’approvazione USA, la Casa Bianca si concentri almeno nel spingere avanti un piccolo accordo cruciale per la storia dell’emisfero occidentale, nonché per la sicurezza più ampia delle catene di approvvigionamento militari e commerciali.

I rompighiaccio sono stati posizionati, sia dalle amministrazioni Biden che Trump, come il primo passo in partnership più ampie di costruzione navale USA con Europa e Asia, per contrastare il dominio cinese nella logistica marittima. Ma persino mentre Trump parla in grande di navi, ha declassato l’ufficio marittimo della Casa Bianca dal Consiglio di Sicurezza Nazionale all’Ufficio di Gestione e Bilancio e ha alienato il governo canadese con una guerra commerciale inutile.

Questo non è il modo di fare una politica industriale intelligente. La reindustrializzazione e la sicurezza dell’emisfero occidentale

richiedono che la mano destra sappia cosa fa la sinistra, e questo è un problema all’interno di questa Casa Bianca. Richiedono anche amici, non frenetici.

Sia gli USA che l’Europa hanno bisogno l’uno dell’altra per creare resilienza di fronte alla più stretta cooperazione tra Cina e Russia. Ma mentre è stato positivo che Trump abbia condannato fermamente l’aggressività russa in Polonia la settimana scorsa (lui e Putin sono i frenetici originali), non sono ottimista riguardo a una cooperazione USA-UE più profonda per ora.

È un rischio enorme per l’UE entrare in una guerra commerciale totale con Cina e India solo perché Trump – il presidente più inaffidabile della storia USA – lo richiede come prezzo per l’aiuto all’Ucraina. Gli europei stanno già vacillando dalle nuove minacce di dazi di Trump su paesi che “discriminano” le aziende tech americane.

Forse più importante di tutto, come mi ha detto un funzionario finlandese la settimana scorsa, “il friendshoring richiede una profonda fiducia da parte dei partecipanti”. Il problema è che Trump non è davvero affidabile. Il suo approccio sia alla politica che all’economia è transazionale e a breve termine. È un modo pessimo per trattare amici e nemici allo stesso modo.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Settembre 15th, 2025 at 20:44 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.