A ROMA, NEL QUARTIERE DI TRASTEVERE, UN 33ENNE ROMANO HA SPARATO A UN 26ENNE SENEGALESE PERCHE’ QUEST’ULTIMO HA “OSATO” DIRGLI DI NON URINARE IN STRADA – IL GIOVANE, DIPENDENTE DI UN LOCALE DI ZONA, È STATO COLPITO A UN BRACCIO ED È FINITO IN OSPEDALE (NON È IN PERICOLO DI VITA), MENTRE L’AGGRESSORE È STATO ARRESTATO

Momenti di paura in pieno centro storico. Un diverbio nato per strada è degenerato nel sangue nella tarda serata di ieri, in vicolo del Cinque, nel cuore del rione Trastevere. Un ragazzo senegalese di 26 anni, dipendente di un locale della zona, è rimasto ferito da un colpo di pistola al braccio dopo una violenta lite con un 33enne romano.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il fatto sarebbe scaturito da un richiamo intorno alle 3 del mattino del 15 luglio. Il 26enne, infatti, dopo aver finito il suo turno di lavoro avrebbe sorpreso il 33enne romano mentre urinava in strada, invitandolo a desistere. Un gesto che ha scatenato l’ira dell’uomo, dando il via a una colluttazione. Nel corso dello scontro, il 33enne ha estratto un’arma: un primo colpo è stato esploso in aria, il secondo ha raggiunto il giovane al braccio.

Il ferito, che lavora regolarmente in un locale della zona, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale San Camillo. Nonostante la gravità dell’accaduto, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Il 33enne è stato rintracciato e bloccato in zona piazza Sidney Sonnino. Gli accertamenti sono affidati alla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Roma.

(da agenzie)