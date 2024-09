QUELLO DI CUI VENIVA INFORMATA REGOLARMENTE (A CHE TITOLO?) L’INFLUENCER-IMPRENDITRICE – IL G7 TORNERÀ QUASI SICURAMENTE NELLA “ANTICA” VERSIONE: NAPOLI-POSITANO



L’allarme è scattato nelle ultime ore, tra Palazzo Chigi e ministero della Cultura. Il caso del ministro Gennaro Sangiuliano ora coinvolge […] tutto il governo.

A mano a mano che sui giornali e sui siti escono nuove rivelazioni sul rapporto tra il ministro e la sua “non consulente” Maria Rosaria Boccia, la posizione dell’ex direttore del Tg2 si fa più complicata: la soglia d’allerta è cresciuta nettamente con la conferma, diffusa da Dagospia, del coinvolgimento della collaboratrice, priva di qualsiasi incarico formale con il ministero, nell’organizzazione del G7 Cultura a Pompei, il 20 settembre prossimo, con la condivisione di email e informazioni con l’indirizzo privato di Boccia, esterno alla Pubblica amministrazione.

Nel mirino è finita proprio la giornata del G7 pompeiano (che Boccia rivendica pubblicamente, sui suoi social, di aver contribuito a spostare da Positano). Il 2 aprile, Sangiuliano annunciava che a Pompei sarebbe stato fatto “l’evento di apertura”.

Ma la paura a Palazzo Chigi, oltre all’imbarazzo, è che sia stata messa a repentaglio la sicurezza dell’evento. Fonti informate spiegano che in realtà, email a parte, Boccia era pienamente informata sull’organizzazione della manifestazione, avendo partecipato a sopralluoghi e riunioni come collaboratrice del ministro, ma che comunque le informazioni organizzative in questione sono quelle già pubbliche: una visita agli Scavi, un concerto all’anfiteatro diretto da Beatrice Venezi, una cena di gala alla palestra grande.

Sul tavolo c’è ormai la revisione o l’annullamento dell’evento pompeiano. A specifica domanda sulla conferma o meno della serata a Pompei, dal ministero della Cultura non rispondono. Ma l’ipotesi più accreditata è che il G7 Cultura tornerà nell’antica versione Napoli-Positano relegando a Pompei un evento minore rispetto alla giornata portante del G7 il 20: sarà un concerto con visita agli scavi.

La linea di Sangiuliano, che ieri ha avuto un confronto con Meloni, continua a essere la stessa: nessun rapporto particolare con Maria Rosaria Boccia, nessun rimborso né coinvolgimento non dovuto, nessuna influenza sulle decisioni.

Una linea che Boccia stessa sui suoi social continua a smontare sistematicamente, a forza di foto che la ritraggono con lo staff del ministro, chat, ricostruzioni, lasciando intendere che il ministro abbia tradito alcune promesse.

Ciò che è certo è che in questi mesi, da aprile in poi, Boccia abbia operato come tramite tra l’amministrazione di Pompei (dove vive) e il ministero della Cultura, presentandosi ed essendo presentata pubblicamente come collaboratrice del ministro.

A Chigi temono che se dovessero emergere spese non giustificabili, la posizione di Sangiuliano possa peggiorare, ma per ora non si valuta l’ipotesi di dimissioni. Certo è che Sangiuliano doveva tenere in gran stima questa donna, se alla cerimonia di consegna delle chiavi della città di Pompei, il 23 luglio scorso, la faceva sedere in prima fila, accanto a sé, tra il vescovo e il procuratore, davanti a diverse altre autorità.

La slavina sarà difficile da contenere, e rischia di stravolgere anche l’evento a cui il ministro puntava, con orgoglio evidente, già dall’annuncio del 2 aprile scorso. A spaventare la premier c’è anche l’ipotesi di nuove rivelazioni: Boccia potrebbe decidere, come sta già facendo, di pubblicare materiale che potrebbe smentirlo con più forza e creare ulteriori imbarazzi.

(da Fatto quotidiano)

