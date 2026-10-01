AL CONGRESSO FARSA DELLA LEGA (CON I DELEGATI SCELTI DA SALVINI), L’EX MINISTRO DEL TURISMO STA VALUTANDO SE PRESENTARSI… SE LO FACESSE, IL VOTO SAREBBE A SCRUTINIO SEGRETO

Un’alternativa a Matteo Salvini potrebbe materializzarsi al congresso straordinario della Lega, in programma a Milano il 24 e 25 ottobre. Massimo Garavaglia, senatore, presidente della commissione Finanze ed ex ministro del Turismo, ha confermato l’intenzione di valutare una propria candidatura alla segreteria del partito.

«Può essere che ci candidiamo. Mi piace la vena goliardica. Sì, forse ci candidiamo e ci divertiamo», ha dichiarato Garavaglia anticipando la decisione al Foglio e confermandola poi all’ANSA.

Chi è Massimo Garavaglia e a quale corrente leghista appartiene

La mossa del senatore — figura vicina al ministro Giancarlo Giorgetti e al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana — punta a dare voce e rappresentanza all’ala nordista e di governo del Carroccio.

Se la sua candidatura venisse formalizzata, farebbe decadere l’ipotesi di un’acclamazione unitaria per Salvini, imponendo il ricorso al voto a scrutinio segreto e permettendo all’opposizione interna di contarsi. «È chiaro che il voto non può che essere a scrutinio segreto», ha sottolineato lo stesso Garavaglia.

(da agenzie)