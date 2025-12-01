SECONDO MR. TESLA, BONSIGNORE NON HA ESPERIENZA E “MORIRANNO DELLE PERSONE PER QUESTA SCELTA”… LA REPLICA DI MAMDANI



Elon Musk attacca Zohran Mamdani per aver scelto una persona senza esperienza alla guida dei pompieri di New York.

“A causa di questa decisione moriranno delle persone. L’esperienza è fondamentale quando sono in gioco vite umane”, ha detto Musk. Il neo-eletto sindaco di New York, che entrerà in carica il primo di gennaio, ha scelto Lillian Bonsignore, veterana nei servizi di emergenza medica, per il New York Fire Department.

Lillian Bonsignore sarà la prima donna apertamente gay a guidare i pompieri di New York e la seconda nella storia a farlo.

Zohran Mamdani replica a Elon Musk, che lo ha attaccato per aver scelto Lillian Bonsignore alla guida dei vigili del fuoco di New York.

“L’esperienza conta e per questo ho nominato una persona che ha trascorso 30 anni nei servizi di emergenza medica, che gestiscono almeno il 70% delle chiamate che arrivano al New York Fire Department”, ha detto Mamdani, il neo eletto sindaco della Grande Mela, difendendo al sua nomina. Musk lo aveva criticato per aver scelto una persona senza esperienza.

(da agenzie)

