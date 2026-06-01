“SENZA FUTURO NAZIONALE POTREMMO PERDERE LE ELEZIONI? NON È MAI UNA QUESTIONE DI SOMMA ALGEBRICA. IL SUO CONSENSO NON LO TRASFERIREBBE NELLA COALIZIONE. PERDEREMMO VOTI NOI E PERDEREBBE VOTI LUI”… “UNA COALIZIONE CON DENTRO VANNACCI E FUORI FORZA ITALIA VORREBBE DIRE CHE NON ESISTE PIÙ IL CENTRODESTRA”



La telenovela su Roberto Vannacci e sul suo ingresso nella coalizione di centrodestra potrà anche durare a lungo, ma gli ostacoli che spuntano lungo quella strada sono ogni giorno più numerosi.

C’è il veto di Matteo Salvini, c’è il quotidiano cannoneggiamento dei vannacciani contro il governo, e anche per Forza Italia – dice la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli – si pone un problema serio: «I valori di Vannacci sono opposti ai nostri».

Il generale, dice Ronzulli, «si dice estraneo all’europeismo, alla cultura liberale, all’atlantismo. È il nostro opposto. A dire la verità, non è chiaro quali siano davvero i suoi valori».

Dice di essere un patriota, la vera destra.

«Un patriota non tradirebbe i cittadini italiani che lo avevano votato con un altro partito. E mi sembra che cambi anche spesso idea, se serve a ottenere visibilità e qualche voto in più».

Chiuderebbe la porta?

«In Parlamento lui vota contro il governo insieme a Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Ed è uscito dal centrodestra solo pochi mesi fa. Non vedo perché dovrebbe rientrare».

Senza Futuro nazionale potreste perdere le elezioni.

«Non è mai una questione di somma algebrica. Il suo consenso non lo trasferirebbe dentro la coalizione. Perderemmo voti noi e perderebbe voti lui. Da fuori, invece, qualche voto lo toglie alla destra, ma farà danni anche dall’altra parte, perché pesca nel voto di protesta del M5S».

Se Meloni si impuntasse per farlo entrare, Forza Italia si sfilerebbe?

«Questa coalizione esiste da più di 30 anni e ogni decisione si prende insieme. Una coalizione con dentro Vannacci e fuori Forza Italia vorrebbe dire che non esiste più il centrodestra. Detto questo, sono convinta che restando fuori Vannacci sarà vittima del voto utile».

(da La Stampa)

This entry was posted on lunedì, Giugno 29th, 2026 at 14:49 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.