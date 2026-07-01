“CHI CREDE CHE SIA LECITO INSEGUIRE DUE RAPINATORI, SPARARGLI PER STRADA E FINIRLI QUANDO SONO A TERRA GIÀ FERITI , APRE LA PORTA AI GIUSTIZIERI DELLA NOTTE”…. “UCCIDERE UN UOMO GIÀ FERITO A TERRA, ANCHE SE È UN CRIMINALE ABIETTO E PERICOLOSO, È UN REATO, NON È LEGITTIMA DIFESA”

Quando avevo 24 anni (1990) ho subito una rapina a mano armata mentre lavoravo come impiegato in una agenzia della Siae a Milano. Due giovanissimi, a volto scoperto: uno con una Beretta Parabellum (avevo appena finito il servizio militare, le riconoscevo) e uno con un fucile a canne mozze che mi piantò a dieci centimetri dalla faccia.

Quando scapparono mi prese una rabbia enorme: la mia vita era stata nelle mani di due criminali.

Non per questo però difendo Roggero.

Chi crede che sia lecito inseguire due rapinatori, sparargli per strada e finirli quando sono a terra già feriti apre la porta ai Citizen Vigilante, ai giustizieri della notte. Apre la porta alla barbarie della violenza privata.

Uccidere un uomo già ferito a terra, anche se è un criminale abietto e pericoloso, è un reato, non è legittima difesa.

Chi difende un reato non sta dalla parte della legge della legalità della sicurezza dell’ordine.

Nicola Borzi

(da Dagoreport)