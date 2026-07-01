IL QUIRINALE HA VOLUTO QUINDI PUNTUALIZZARE I LIMITI DEL GUARDASIGILLI, RICORDANDO CHE LA GRAZIA È UNA “FACOLTÀ CHE LA COSTITUZIONE RISERVA ESCLUSIVAMENTE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facolta’ che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Lo comunica il Colle in una nota.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero.

Dopo l’impulso politico, partito da Lega e FdI, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato di propria iniziativa – sulla base del quarto comma dell’articolo 681 del codice di procedura penale – l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero, coordinandosi con la Procura Generale della Corte d’Appello di Torino.

I magistrati raccoglieranno tutta la documentazione, i pareri del Tribunale di sorveglianza e lo storico giudiziario di Roggero. Terminata l’istruttoria, sulla base dei risultati il ministro fornirà un suo parere, non vincolante. In ultimo il Guardasigilli potrebbe quindi decidere di trasmettere l’incartamento al presidente della Repubblica, che farà le sue valutazioni sull’eventuale concessione della grazia.

(da agenzie)