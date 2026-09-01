IN QUESTO SCENARIO, IL CAMPO LARGO ELEGGEREBBE 221 DEPUTATI (SU 400 TOTALI) E 110 SENATORI (SU 200 TOTALI) – SE MELONI, TAJANI E SALVINI IMBARCASSERO L’EX GENERALE, LA COALIZIONE TRIONFEREBBE ELEGGENDO 226 DEPUTATI E 117 SENATORI

Se si votasse oggi con lo Stabilicum, l’esito dipenderebbe dalla collocazione di Futuro Nazionale. È quanto emerge dalla simulazione realizzata da Youtrend per Sky TG24, che proietta le attuali intenzioni di voto sul nuovo sistema confrontando due scenari: Futuro Nazionale alleato con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oppure in corsa autonoma.

Con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta (rispettivamente 201 e 103). Il campo largo, composto da PD, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa, si fermerebbe a 157 deputati e 74 senatori.

Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato si ribalterebbe: sarebbe il campo largo ad aggiudicarsi il premio di maggioranza, con 221 deputati e 110 senatori, mentre il centrodestra si fermerebbe a 139 e 69. Vannacci conquisterebbe 25 seggi a Montecitorio e 12 a Palazzo Madama. In entrambi gli scenari Azione, che nella simulazione corre fuori dalle due coalizioni, resterebbe determinante solo sulla carta: 14 deputati e 6 senatori nel primo caso, 12 e 6 nel secondo.

Guardando ai singoli partiti, il confronto con i seggi ottenuti nel 2022 con il Rosatellum mostra quanto pesi la scelta di FN. Alla Camera FdI salirebbe da 119 a 125 deputati con Futuro Nazionale nella coalizione, ma scenderebbe a 91 se FN corresse da sola. Forza Italia passerebbe da 45 a 35 deputati nel primo scenario e a 26 nel secondo; la Lega da 66 a 26 e 19. Futuro Nazionale eleggerebbe 35 deputati da alleata e 25 da sola. Nel campo largo il PD crescerebbe in entrambi i casi, da 69 a 79 e a 110 deputati; il M5S scenderebbe da 52 a 45 con FN nel centrodestra, ma salirebbe a 62 con FN fuori; AVS passerebbe da 12 a 25 e a 34.

Al Senato la dinamica sarebbe la stessa. Fratelli d’Italia passerebbe da 66 a 63 senatori con FN alleata e a 44 con FN fuori dalla coalizione; Forza Italia da 18 a 19 e 13; la Lega da 29 a 13 e 10. Futuro Nazionale otterrebbe 19 senatori da alleata e 12 da sola. Nel campo largo il PD passerebbe da 40 a 37 senatori nel primo scenario e a 55 nel secondo; il M5S da 28 a 21 e 30; AVS da 4 a 12 e 17.

(da agenzie)