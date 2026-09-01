LA SIMULAZIONE DI “YOUTREND”: SE SI VOTASSE CON LA LEGGE ELETTORALE IN VIA DI APPROVAZIONE, LO “STABILICUM” (O MELONELLUM), IL CENTRODESTRA NON AVREBBE LA MAGGIORANZA NÉ ALLA CAMERA (139 SEGGI) NÉ AL SENATO (69 SEGGI), SE NON CON L’EX GENERALE ALL’INTERNO DELLA COALIZIONE
IN QUESTO SCENARIO, IL CAMPO LARGO ELEGGEREBBE 221 DEPUTATI (SU 400 TOTALI) E 110 SENATORI (SU 200 TOTALI) – SE MELONI, TAJANI E SALVINI IMBARCASSERO L’EX GENERALE, LA COALIZIONE TRIONFEREBBE ELEGGENDO 226 DEPUTATI E 117 SENATORI
Se si votasse oggi con lo Stabilicum, l’esito dipenderebbe dalla collocazione di Futuro Nazionale. È quanto emerge dalla simulazione realizzata da Youtrend per Sky TG24, che proietta le attuali intenzioni di voto sul nuovo sistema confrontando due scenari: Futuro Nazionale alleato con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oppure in corsa autonoma.
Con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta (rispettivamente 201 e 103). Il campo largo, composto da PD, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa, si fermerebbe a 157 deputati e 74 senatori.
Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato si ribalterebbe: sarebbe il campo largo ad aggiudicarsi il premio di maggioranza, con 221 deputati e 110 senatori, mentre il centrodestra si fermerebbe a 139 e 69. Vannacci conquisterebbe 25 seggi a Montecitorio e 12 a Palazzo Madama. In entrambi gli scenari Azione, che nella simulazione corre fuori dalle due coalizioni, resterebbe determinante solo sulla carta: 14 deputati e 6 senatori nel primo caso, 12 e 6 nel secondo.
Guardando ai singoli partiti, il confronto con i seggi ottenuti nel 2022 con il Rosatellum mostra quanto pesi la scelta di FN. Alla Camera FdI salirebbe da 119 a 125 deputati con Futuro Nazionale nella coalizione, ma scenderebbe a 91 se FN corresse da sola. Forza Italia passerebbe da 45 a 35 deputati nel primo scenario e a 26 nel secondo; la Lega da 66 a 26 e 19. Futuro Nazionale eleggerebbe 35 deputati da alleata e 25 da sola. Nel campo largo il PD crescerebbe in entrambi i casi, da 69 a 79 e a 110 deputati; il M5S scenderebbe da 52 a 45 con FN nel centrodestra, ma salirebbe a 62 con FN fuori; AVS passerebbe da 12 a 25 e a 34.
Al Senato la dinamica sarebbe la stessa. Fratelli d’Italia passerebbe da 66 a 63 senatori con FN alleata e a 44 con FN fuori dalla coalizione; Forza Italia da 18 a 19 e 13; la Lega da 29 a 13 e 10. Futuro Nazionale otterrebbe 19 senatori da alleata e 12 da sola. Nel campo largo il PD passerebbe da 40 a 37 senatori nel primo scenario e a 55 nel secondo; il M5S da 28 a 21 e 30; AVS da 4 a 12 e 17.
(da agenzie)
Leave a Reply