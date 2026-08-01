ERANO ARRIVATI AL RISTORANTE QUANDO LA CUCINA AVEVA APPENA CHIUSO E IL LOCALE ERA GIA’ STATO PULITO

Sono arrivati al ristorante alle 15.30, quando la cucina aveva appena chiuso e il locale era già stato pulito. I tre ragazzi volevano comunque pranzare e il proprietario ha deciso di aiutarli, proponendo di scaldare alcuni avanzi. Hanno così mangiato polpette al ragù e un po’ di genovese nel dehors del locale. Quando sono andati via, però, hanno fatto qualcosa che ha colpito il titolare del Da Biso Family di Caserta, che ha poi deciso di raccontare l’episodio sui social.

Un pranzo fuori orario

Il proprietario aveva spiegato ai ragazzi che la cucina era ormai chiusa e che il ristorante era stato appena sistemato. Ha comunque offerto loro quello che era rimasto del pranzo, dando la possibilità di mangiare nel dehors oppure di portare il cibo via. I tre hanno scelto di fermarsi a mangiare nei tavolini davanti al locale, mentre era chiuso. Quando è arrivato il momento di aprire il ristorante per il servizio della sera, il titolare ha trovato il tavolo e il dehors puliti. I ragazzi avevano raccolto tutto quello che avevano sporcato e avevano portato via anche i rifiuti.

Il ringraziamento del proprietario

L’educazione dei tre ragazzi ha colpito il proprietario, che ha deciso di condividere sui social il video delle telecamere di sorveglianza: «Vi metto il video perché siete di esempio per una società ormai devota al marcio», ha scritto, ringraziando i tre ragazzi per il loro comportamento. «Grazie ragazzi, sia da parte mia sia da parte di tutta la gente per bene come voi». Il post ha superato i 1.700 commenti e tra questi è intervenuto anche uno dei tre ragazzi, che ha ringraziato il ristorante per il pranzo. «Grazie mille del pranzo a voi, tutto ottimo», ha scritto. Il proprietario gli ha risposto ridicendo: «Dovevo pubblicarvi per forza, siete stati educatissimi e super mega gentili ragazzi, veramente grazie».

(da agenzie)