Corte di giustizia dell’Unione europea, di’ se abbiamo ragione a ritenere che l’Italia il 6 novembre 2023 non potesse proprio neanche stipulare con Tirana il Protocollo per la delocalizzazione in Albania (Paese extra Ue) delle procedure di rimpatrio in aree interne albanesi, equiparate a zone di frontiera e sotto giurisdizione italiana, di migranti soccorsi in mare o di irregolari destinatari di provvedimenti di trattenimento.

Ieri un’ordinanza della Corte d’appello di Roma mina alla radice la legittimità del Protocollo, al punto da far quasi scolorare le precedenti polemiche sulla designazione dei «Paesi sicuri» da parte del governo, non arginate dalla sentenza l’1 agosto della Corte di giustizia Ue che aveva dato ragione ai giudici italiani.

Ora la giudice Antonella Marrone chiede alla Corte Ue, attraverso lo strumento del «rinvio pregiudiziale» del quesito nel caso di un cittadino marocchino, di confermare l’esattezza o meno della propria convinzione che la stipula del Protocollo Italia-Albania violi il Trattato sul Funzionamento dell’Unione «secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione può incidere su norme comuni o modificarne la portata».

Il marocchino è irregolare, senza lavoro o famiglia in Italia, dopo 9 mesi di carcere è finito al Cpr a Torino e poi con decreto d

trattenimento del questore di Roma nel centro albanese di Gjader in attesa di espulsione, e per la giudice è plausibile abbia strumentalmente chiesto asilo.

Ma ciò non toglie che il protocollo sulla cui base è stato trasferito in Albania per la giudice sia stato firmato da uno Stato Ue (l’Italia) che non aveva competenza per farlo in base alle regole Ue per le quali gli Stati membri, in una materia già normata dal sistema comune europeo di asilo («Ceas»), «adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione», e «si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione».

