DA SALVINI IN MISSIONE A TEL AVIV PER STRINGERE LA MANO A UN CRIMINALE AI DUE VELIVOLI SEPATATI PER LOLLOBRIGIDA E SANTANCHE0’, FINO A NORDIO CHE SI FA RIPORTARE A CASA A TREVISO



Ancora un anno con tanti voli di Stato per il governo Meloni. Dopo i numeri record del 2023 (quando gli aerei in dotazione a Palazzo Chigi erano stati utilizzati 165 volte), lo scorso anno i transfert sono stati 121.

E scorrendo l’elenco non mancano le curiosità. Tanti gli aerei partiti anche per tratte interne piuttosto servite da compagnie di linea. Spiccano ministri come Carlo Nordio che, come era accaduto in passato, tornano a fare scalo con una certa frequenza nell’aeroporto più vicino a casa. E ancora, casi in cui

l’utilizzo del mezzo contrassegnato col tricolore risulta ancora più ambiguo. Accade per esempio quando la missione istituzionale finisce col trasformarsi in impegno politico (e viceversa), sebbene oltre confine: protagonista stavolta è Matteo Salvini, volato a Budapest e a Tel Aviv per appuntamenti da ministro delle Infrastrutture e al contempo da protagonista di incontri da “patriota” e primo trumpiano d’Italia con Orban e Netanyahu. Per non dire dei ministri di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e Francesco Lollobrigida che con due diversi voli sono andati a ricordare i caduti italiani a El Alamein, in Egitto, a ottobre.

I numeri innanzitutto, appena resi noti da Palazzo Chigi: nel 2024 i voli sono stati 121, si diceva. Cifre, quelle del governo meloniano, in media elevate rispetto al passato: nel 2022 erano stati 157 (quasi tutti del governo Draghi, ma 30 dell’esecutivo Meloni), nel 2021 invece 126 (sempre governo Draghi e due mesi di governo Conte II). Saltando il 2020, anno della pandemia, nel 2019 erano stati appena 49 (governo Conte I). Il sottosegretario Alfredo Mantovano in una nota interna resa nota nella polemica per il caso dei voli di Stato chiesti dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi (e negati da Palazzo Chigi), ha sottolineato che in media il costo di questi voli è di almeno 13 mila euro a tratta.

Nel 2024 i componenti dell’esecutivo che hanno utilizzato più voli sono stati il ministro degli Esteri Antonio Tajani (40 volte, ma comprensibile alla luce del ruolo), il ministro della Difesa Guido Crosetto (18), quello del Made in Italy Adolfo Urso (12), degli Interni Matteo Piantedosi (11), dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (8) e dell’Università Anna Maria Bernini (5). Nei primi due mesi del 2025 i voli resi noti da Palazzo Chigi sono stati 25. Lo scorso 11 febbraio il ministro della Giustizia è volato prima a Istanbul e poi ad Ankara. Ma come scalo di partenza e di arrivo è stato scelto l’aeroporto di Treviso: la sua

città. E non è la prima volta che accade. Lo scorso 26 agosto un volo di Stato è atterrato a Treviso per imbarcare il Guardasigilli e portarlo a Reggio Calabria.

Matteo Salvini ha utilizzato due voli di Stato: lo scorso 20 settembre per andare a Budapest al consiglio informale dei ministri dei Trasporti Ue. Una giornata anche molto politica: il leader del Carroccio ha incontrato il premier Viktor Orban, che con il suo partito siede al fianco del Carroccio a Bruxelles tra i Patrioti. «Salvini è il nostro eroe», ha detto il premier ungherese.

Lo scorso 11 febbraio il segretario della Lega e vicepremier invece è volato alla volta di Tel Aviv e ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu: «Con lui abbiamo parlato del futuro di Gaza e ho stretto con orgoglio la mano a un leader democraticamente eletto, mi dispiace che qualcuno se ne abbia a male», ha detto riferendosi alla Corte penale internazionale che ha spiccato un mandato di arresto contro il primo ministro d’Israele per «i crimini commessi a Gaza». Salvini in quel viaggio ha annunciato poi una collaborazione con Tel Aviv sul tema delle risorse idriche.

Nell’elenco di Palazzo Chigi non mancano infine i voli di Stato utilizzati per tratte interne: ad aprile il ministro Tajani ha utilizzato il mezzo di Stato per raggiungere Torino e pochi giorni dopo Venezia, la ministra dell’Università Bernini per spostarsi da Roma a Brescia. Tutto legittimo. Resta una questione di opportunità.

(da La Repubblica)

