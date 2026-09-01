MOSTRARE CHE IL FONDATORE DEL MOVIMENTO 5 STELLE È ANCORA ATTIVO POLITICAMENTE E CHE RECLAMA A SUO DIRE IN MODO LEGITTIMO L’UTILIZZO DEL LOGO)… L’IDEA DI PRESENTARE UNA LISTA ALLE POLITICHE SI SCONTRA, PERÒ, CON TEMPI MOLTO STRETTI E CON L’ASSENZA DI UNA MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Uno, due, tre. Beppe Grillo conta i passi che lo separano dal suo ritorno sulle scene della politica. Prima c’è stata la causa per nome e logo dei Cinque Stelle, poi — in pieno agosto — la pubblicazione sul blog di un vero e proprio manifesto. Ora le voci sempre più insistenti di un nuovo soggetto politico.

Una mossa che potrebbe avere un significato anche giudiziario: mostrare che il fondatore del Movimento 5 Stelle è ancora attivo politicamente e che reclama a suo dire in modo legittimo l’utilizzo del logo.

«Beppe in questo modo prenderebbe due piccioni con una fava»: lancerebbe un laboratorio politico e avrebbe al tempo stesso un’arma in più per il processo. L’idea di presentare una lista alle Politiche si scontra, però, con tempi molto stretti e con l’assenza al momento anche di una macro-struttura organizzativa. Ma che qualcosa si muova lo si intuisce anche dai post dei «Figli delle Stelle», la frangia più movimentista rimasta fedele al fondatore.

Il fondatore — scrivono — «ora è tornato più battagliero che mai. Grillo non è Ulisse tornato a Itaca per reclamare un trono ma Sinbad che, tradito dal pesce che credeva isola, ci aiuta a sbarcare su nuovi lidi grazie alle sue idee». E da quello che emerge dai post, per il nuovo fronte politico Grillo sembra guardare ai giovani. Per rompere il silenzio — viene evidenziato — «sceglie uno dei podcast più seguiti dalle nuove generazioni. Una coincidenza?» — il riferimento è alla partecipazione del comico al web show «Pulp» di Fedez.

Intanto più crescono i rumors su un ritorno di Grillo, più si alimenta la polemica e lo scontro con i contiani. «Ben venga Beppe Grillo, non ci fa paura», attacca il vicepresidente del M5S Stefano Patuanelli all’ Huffington Post […] Più categorico Danilo Toninelli: «È infondato che Beppe Grillo voglia costruire una sua lista e un suo partito. È il nulla, è una notizia falsa».

da “Corriere della Sera”