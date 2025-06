LA SVOLTA AUTORITARIA DI TRUMP FA INCAZZARE ANCHE I SUOI PIÙ CARI AMICI: KIM KARDASHIAN, STORICA AMICA DI IVANKA E SOSTENITRICE DI DONALD, CRITICA LE RETATE ANTI-IMMIGRATI DEL TYCOON

Kim Kardashian contro Donald Trump. La star dei social, neoavvocato, ha duramente criticato le retate di immigrati compiute a Los Angeles dal Servizio Immigrazione degli Stati Uniti (Ice) a Los Angeles.

“Quando ci dicono che l’Ice esiste per mantenere il nostro paese al sicuro e deportare criminali violenti, va bene. Ma quando vediamo persone innocenti e laboriose strappate alle loro famiglie in modi disumani, dobbiamo alzare la voce”, ha scritto su Instagram

“Crescendo a Los Angeles, ho visto quanto profondamente gli immigrati siano radicati nel tessuto di questa citta’. Sono i nostri vicini, amici, compagni di classe e di lavoro e parenti”, ha proseguito. “Non possiamo chiudere un occhio quando la paura e l’ingiustizia impediscono alle persone di vivere la propria vita liberamente e in sicurezza. Ci deve essere un modo migliore”, ha sottolineato.

(da agenzie)