“ESPRIMO DOVEROSE E PUBBLICHE SCUSE ALLA SINDACA SILVIA SALIS PER L’ERRORE, MI ASSUMO LA RESPONSABILITA’ DI QUANTO ACCADUTO”

All’indomani del caso, arriva anche la nota di scuse del presidente di Confindustria Nautica, il soggetto che organizza il nautico.

La nota è firmata dal presidente Piero Formenti: “In relazione a quanto verificatosi ieri in occasione della cerimonia del taglio del nastro all’inaugurazione della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, in qualità di Presidente di Confindustria Nautica e vertice istituzionale del Salone Nautico, esprimo doverose e pubbliche scuse alla Sindaca Silvia Salis per l’errore organizzativo verificatosi. Pur essendo del tutto involontario, mi assumo pienamente la responsabilità di quanto accaduto”.

(da agenzie)