NON ERA IL DI PIETRO CHE MANDAVA IN GALERA I POTENTI PER FARLI CONFESSARE E COSTRINGEVA ALL’ESILIO BETTINO CRAXI? LA COERENZA NON È DI QUESTO MONDO SE NEL PROSSIMO REFERENDUM TONINO IL MANETTARO È SULLA STESSA SPONDA DEL “SÌ”, INSIEME ALLA FIGLIA STEFANIA DELL’EX SEGRETARIO DEL PSI BETTINO



Trentatré anni dopo, abbandonato il trattore nei campi per impegnarsi con il “Sì” nel referendum sulla giustizia l’ex Grande Inquisitore di Mani pulite, Antonio Di Pietro, è tornato col pensiero sulla scena del suicidio di Raul Gardini in piazza Belgioioso a Milano per svelare che fu lui, a spostare la pistola Walther Ppk calibro 7,65, ritrovata dalla Scientifica sul secrétaire della camera da letto del Corsaro di Ravenna. Uno “sgoob”, per dirla con le parole del suo conterraneo, il giornalista sportivo Aldo Biscardi.

La notizia, raccolta in tv da Aldo Cazzullo su la7, è stata rilanciata dai media come la fine del “Giallo Gardini” nonostante le stesse carte giudiziarie, e un’ampia pubblicistica, avessero sempre sconfessato presunti complotti mafiosi (o meno).

Invece, senza uno straccio di verifica, grazie alle amnesie di Tonino Di Pietro, il caso è riapparso alla ribalta. Ma, ahimè, avrà il suo triste e farsesco epilogo nel giro di poche ore.

La “pistola fumante”, la prova decisiva nei noir classici, non l’ha spostata lui, è costretto a confessare poi il Maigret di Montenero di Bisaccia dopo il papocchio offerto davanti alle telecamere. Bensì il solito maggiordomo. Che ha pure un nome, Franco Brunetti. È lui, quel venerdì mattina del 23 luglio, sollecitato dalla

segretaria di Gardini, Alessandra Bizzarri, a trovare il padrone dell’impero Ferruzzi disteso sul letto con la testa insanguinata.

E sarà sempre il buon Brunetti, nel tentativo di soccorrerlo, spiegherà agli agenti della scientifica, a spostare la rivoltella.

Benché sia risaputo che l’ex poliziotto prestato alla giustizia ai tempi di Tangentopoli spesso incespicava sulle regole grammaticali, nessuno immaginava che oltre alla sintassi vacillasse pure la sua memoria (corta).

Già, “che c’azzeccava” poi la presenza in studio, ospite di Cazzullo sullo scandalo d’antan della Banca romana, di un pubblico ministero che oggi si batte per il “Sì” sulla separazione delle carriere?

Non è lo stesso Pm che ai tempi di Mani pulite, aveva anticipato la riforma Nordio godendo della massima autonomia e libertà di manette al Tribunale di Milano?

Non era il Di Pietro che mandava in galera i potenti per farli confessare e costringeva all’esilio Bettino Craxi?

La coerenza non è di questo mondo se nel prossimo referendum Tonino il manettaro è sulla stessa sponda referendaria del “Sì” insieme alla figlia Stefania dell’ex segretario del Psi Bettino.

Del resto, sosteneva l’aforista Stanislaw Jerzy Lec: “Dì la verità – gridano sempre gli inquisitori. Pretendono poi l’attestato di combattenti per la verità” (altrui nel caso del Tonino “Che c’azzecca?”).

(da Dagoreport)