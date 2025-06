IL SALUTO GELIDO TRA GIORGIA MELONI ED ELLY SCHLEIN , LA SCHIERA DI QUESTUANTI DALLA SEGRETARIA TUTTOFARE DELLA DUCETTA, PATRIZIA SCURTI … LA DELUSIONE DI ’GNAZIO LA RUSSA PER LA “MANITA” INCASSATA DALL’INTER IN CHAMPIONS … DA CARLO MESSINA A CLAUDIA GERINI, DA ELKANN A ANGELUCCI: ECCO CHI C’ERA



Ma guarda un po’ chi si rivede, ex ministri, antiche glorie, volti in ascesa. Roma attraversata dal Giro d’Italia e gia in tilt, dal fondo di via del Quirinale chiusa al traffico e una schiera di abiti scuri e tacchi gioiello che si affrettano a piedi verso l’ingresso del Palazzo, per l’annuale ricevimento offerto dal presidente Sergio Mattarella i

occasione della festa della Repubblica.

Eccolo li nei giardini come sempre pettinati a festa, il rito del potere che si rinnova ogni anno, politici e artisti, banchieri e giornalisti, tra calici e finger food, chiacchiere amene e pubbliche relazioni

Svetta il ministro Crosetto per naturali ragioni di altezza, laggiu il collega Giuli, piu in la il ministro cognato Lollobrigida tentato da qualche specialita come da deleghe del suo ministero, il vicepremier Salvini mano nella mano alla fidanzata Francesca Verdini.

Finalmente escono il padrone di casa, accompagnato dalla figlia Laura, e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, contesa dalle mani degli ospiti per un saluto come Sinner a fine partita.

E il momento clou di questa cerimonia sempre uguale: il potere che sfila, come fa Meloni lungo i giardini, selfie e strette di mano, quasi inciampa, un bicchiere d’acqua che le viene passato al volo, una sfilza di richieste di incontro girate automaticamente alla segretaria Patrizia Scurti, fino ad arrivare sulla terrazza con vista spettacolare sull’altro centro di potere romano, il cupolone di San Pietro.

Incontra la segretaria del Pd Elly Schlein, reduce dal concerto di Liberato la sera prima e accompagnata dalla capogruppo dem Chiara Braga, niente compagna perche sa benissimo che sarebbe stata al centro dell’attenzione, e glielo evita volentieri.

La freddezza tra leader dem e premier si avverte chiaramente, finiti i tempi di una certa sintonia pur nella differenza, conferma chi le conosce: ora per parlare di femminicidi non si telefonano ma si sfidano a distanza via social.

Ma via, non c’è tempo di fermarsi troppo con nessuno, Meloni accenna un saluto ad Angelo Bonelli mimando il toc toc che lui ha usato per promuovere il referendum, e poi ancora saluti e sorrisi, e grazie per i complimenti: basta non chiederle cosa farà lei, se andrà o meno a votare, «ma nooo», svicola la domanda, in fondo c’è questo

sole così bello, questa location spettacolare, vorremo mica rovinarci la festa?

L’ex premier dem Paolo Gentiloni, accompagnato dalla moglie con cravatta gemella a Benedetto Della Vedova – «l’hai messa anche tu?», si guardano, è quella dell’Italia presidente del Consiglio europeo del 2014, tante piccole bandierine tricolori – si stringe nelle spalle: «Non lo so ancora se andrò a votare».

Ma come, poco più in là c’è la sua segretaria Schlein che tanto si sta spendendo per cinque sì, Fratoianni e Bonelli che si muovono ormai in coppia anche solo per servirsi da bere, persino la destra, qui, tra queste siepi, ammette che sente un po’di clima, non sarà quorum ma potrebbe essere comunque un segnale, e lei pensa di disertare?

«Oggi penso al voto in Polonia», c’era il ballottaggio giusto ieri, «lì il mondo trumpiano ha lavorato molto per il candidato nazionalista».

Ma più della politica è il calcio a far discutere: vedi il presidente del Senato Ignazio La Russa, interista sfegatato: «Sabato sera non era l’Inter, non sono proprio scesi in campo i giocatori: erano figuranti», scherza col compagno di tifo Carlo Cottarelli. Per due che soffrono, altrettanti che gioiscono: per esempio il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto: «Che splendida sconfitta! Una cosa ho insegnato ai miei figli: a essere juventini», scherza”

(da La Stampa)

