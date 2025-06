ZAIA, ANCHE PER SMARCARSI DA SALVINI IN ASSE CON I GOVERNATORI DEL NORD, PENSA A UNA LISTA IN PROPRIO E A UN “SUO” CANDIDATO. UNA IPOTESI CHE FRATELLI D’ITALIA VEDE COME IL FUMO NEGLI OCCHI

Una lista a suo nome, come quando Luca Zaia era il candidato presidente. Cassato definitivamente il terzo mandato, torna a farsi largo quella ipotesi che a Fratelli d’Italia non era mai andata a genio tanto che, quando il clima in casa centrodestra era più disteso, si era pensato a un piano B, ossia che al simbolo della Lega fosse sostituito «Salvini» con appunto il nome di «Zaia» per contenere una possibile diaspora di preferenze verso una lista scollegata dai tre partiti della coalizione o al nome di correrà davvero per il governo di palazzo Balbi.

Una ritrosia comprensibile, nel 2020 «Zaia presidente» fece incetta di voti: più di 916 mila pari al 44,5%, contro i 348 mila della Lega (16,9%),

I malumori verso Salvini

La disponibilità a fare un passo indietro, appunto sulla lista Zaia, ora viene rimessa in discussione. Nell’arco di nemmeno un mese le cose hanno preso un’altra piega: dopo il quinto stop al terzo mandato anche la speranza di far slittare dall’autunno alla primavera le elezioni sembra avere poco fondamento.

E così, da un mormorio di sottofondo contro le scelte romane, sempre di più anche nei confronti del leader leghista Matteo Salvini, l’entourage veneto starebbe iniziando ad alzare la voce, Zaia compreso, il cui disappunto per come si è chiusa la partita è palpabile per quanto non ancora espresso.

Un malumore verso la coalizione in generale e nei confronti del leader leghista che non avrebbe creduto abbastanza al terzo mandato e nemmeno agito con fermezza in difesa dei suoi governatori del Nord e cioè Zaia, Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia), Maurizio Fugatti (provincia autonoma di Trento).

L’asse tra i tre si sarebbe rinsaldata e inizierebbe ad allargarsi al lombardo Attilio Fontana: la loro appartenenza alla Lega non è in dubbio ma sarebbe sempre più forte la volontà di cambiare le cose in seno al partito.

L’ipotesi di un nome sostenuto da Zaia

In tal senso, i rumors veneti parlano chiaro: a ottobre potrebbe esserci la lista del presidente, non del candidato che sarà scelto dalle consultazioni romane tra i segretari nazionali bensì dell’uscente. Una lista di centrodestra, ma non è detto che il sostegno andrà a chi sarà nominato a diventare il nuovo governatore. Potrebbe spuntare cioè un altro nome e potrebbe addirittura avere il sostegno dello stesso Zaia. Se si tratti di una

forma di pressing per smuovere le cose a Roma o di uno scenario realistico non è chiaro, ma l’ipotesi di un candidato «autonomo» viene raccontata come una possibilità.

Cosa accadrà, dipenderà dalle decisioni che prenderanno i segretari nazionali Antonio Tajani (FI), Salvini (Lega) e la premier Giorgia Meloni per FdI. Sul piatto però non ci sono solo le regionali venete, vanno rinnovati anche governatori e consigli di Marche, Toscana, Puglia, Valle d’Aosta e Campania.

(da agenzie)