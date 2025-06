IL MOTIVO? LO SMARTPHONE VIENE COSTRUITO DALL’AZIENDA CINESE “WINGTECH”… NON SOLO: IL TELEFONINO È PIÙ PICCOLO DI QUANTO INIZIALMENTE INDICATO E ANCHE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SONO CAMBIATE (AL RIBASSO)

Il T1 Phone, primo smartphone prodotto dalla Trump Organization, non sarebbe davvero “made in Usa” come pubblicizzato dall’operatore a metà giugno. A scriverlo è il sito The Verge, che ha individuato la rimozione dal sito della compagnia di ogni riferimento precedente alla costruzione del dispositivo sul territorio nazionale.

Un esempio è il banner “Made in the Usa”, che compariva all’accesso alla prima pagina di Trump Mobile, ma anche la dicitura, nella pagine delle specifiche del telefono, “prodotto americano”. Al loro posto ci sono i termini “design americano” e “progettato pensando ai valori americani” con “mani americane dietro ogni dispositivo”. Ma non è l’unica cosa che sembra

essere cambiata dal lancio del T1 Phone la scorsa settimana.

Lo smartphone era stato presentato con un display da 6,78 pollici, che ora si sono ridotti a 6,25 pollici. Il sito indicava che il telefono aveva 12 gigabyte di memoria ram, non più presenti nella descrizione online. Secondo The Verge, il motivo dietro questi cambiamenti potrebbe essere un nuovo fornitore per la compagnia, con la rivisitazione al ribasso delle caratteristiche tecniche. “Quando ha svelato il T1 Phone, Trump Mobile ha promesso che il telefono sarebbe stato disponibile a settembre. Ora, l’unica tempistica presente è ‘più avanti quest’anno’. Un altro motivo per dubitare che lo smartphone sia autentico” sottolinea The Verge.

(da agenzie)