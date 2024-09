“DIFFUSE INFORMAZIONI STRUMENTALI E NON CORRISPONDENTI AL VERO”… BOCCIA AVEVA SOSTENUTO CHE LA VENEZI E’ CONSULENTE DEL MINISTRO SANGIULIANO “RETRIBUITA CON 20/30.000 EURO” E CHE PER ESIBIRSI AL G7 “PERCEPIRA’ UN COMPENSO”… E’ VERO OPPURE NO? SU QUESTO NON RISPONDE?



«Confermo che ho dato incarico ai miei legali per valutare ogni azione a tutela della mia reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero». Così Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e consigliera del ministero della Cultura, in merito al suo coinvolgimento nell’affaire Sangiuliano-Boccia e, in particolare, alle accuse di conflitto di interessi sollevate a suo carico dall’imprenditrice di Pompei nell’intervista a In Onda su La7. «Lei è consigliera per la musica ed è anche ben retribuita, con 20/30mila euro. Il 19 si esibirà per il G7 della Cultura e il ministero le riconosce un cachet», aveva detto durante l’intervista tv.

Venezi, figlia di un ex dirigente di Forza Nuova, sarebbe entrata nell’orbita del ministero della Giustizia dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne è un estimatore. Il suo nome è circolato ache come possibile sovrintendete di un paio di teatri lirici di prima grandezza, come il Massimo di Palermo e la Fenice di Venezia. Dovrebbe dirigere il concerto al G7 della Cultura, previsto a Pompei dal 19 al 21 settembre. Ma il dossier dell’evento è proprio in queste ore nelle mani del nuovo ministro della Cultura Alessandro Giuli

(da La Stampa)

