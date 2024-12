“PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE INTESA COME LIBERTA’ DI MUOVERSI NELLO SPAZIO”… SCOMMETTIAMO CHE IL PRETESTO PER ASSOLVERE SALVINI SI BASERA’ SUL FATTO CHE I MIGRANTI STREMATI POTEVANO TUTTO SOMMATO MUOVERSI DA POPPA A PRUA?



Il bene giuridico tutelato dall’art.605 c.p. è la libertà personale ed in particolare la libertà di agire; tale bene viene leso da qualsiasi limitazione della libertà fisica, intesa come possibilità di movimento, senza che la durata minima della privazione della libertà di locomozione possa escludere la configurabilità del reato; parimenti irrilevante è lo scopo per il quale detta limitazione sia stata operata.

La contestazione del delitto di sequestro di persona è precisata dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo cui “l’elemento oggettivo di tale reato consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio”.

Non è necessario che la privazione sia totale, ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere gli ostacoli frapposti né ha rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione. Il delitto di sequestro di persona, che è un delitto contro la libertà personale, sussiste allorchè si ha la privazione della libertà di agire, intesa come libertà di locomozione, di movimento nello spazio, di libertà di scelta dove stare.

La procura di Agrigento prima e poi quella di Palermo hanno giustamente ravvisato nel caso Open Arms un chiaro sequestro di persona, dopo tre fasi di indagini dettagliate. Nessuna persecuzione giudiziaria, semmai i perseguitati e minacciati sono stati i tre Pm che hanno rappresentato l’accusa (su questo torneremo) con migliaia di lettere e messaggi di insulti e minacce di morte .

Come sono riusciti i tre giudici ad assolvere Salvini su una minima base giuridica? Eliminato l’abuso d’ufficio da Nordio, restava il sequestro di persona. Scommettiamo che la “libertà di muoversi nello spazio” poteva essere quella di arrivare da poppa a prua incuneandosi tra le decine di corpi stremati stesi per terra?

This entry was posted on lunedì, Dicembre 23rd, 2024 at 15:01 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.