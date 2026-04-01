CHE FINE HA FATTO GIOVANNA IANNIELLO? L’EX PORTAVOCE (E GRANDE AMICA) DI GIORGIA MELONI, DOPO LA GRAVIDANZA SI È ACCASATA AL “SECOLO D’ITALIA”, COME VICEDIRETTRICE
DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL REFERENDUM HA FATTO IL SUO ESORDIO DA OPINIONISTA TV, OSPITE DI “MATTINO CINQUE”: PROVE GENERALI PER IL GRANDE SALTO NEI TALK POLITICI. .. PER LEI SI RACCONTA DI UN FUTURO IN POLITICA: NEL 2027 AVREBBE UN SEGGIO BLINDATO ALLA CAMERA
Da palazzo Chigi ai salotti televisivi: è iniziata la nuova vita di opinionista televisiva per Giovanna Ianniello, ex portavoce e grande amica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il battesimo c’è stato sulle reti Rai, in piena campagna elettorale per il referendum: Ianniello ha fatto la sua prima apparizione televisiva al programma Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla (in realtà, Ianniello è stata ospite di “Mattino cinque”, ndR)
Sono le prove generali per il grande salto nei talk politici in vista di una candidatura? Un anno fa Ianniello ha mollato la poltrona a palazzo Chigi per accasarsi al Secolo d’Italia, giornale d’area governativa, direzione Fratelli d’Italia, come vicedirettrice.
La casella di portavoce resta di fatto vuota: Fabrizio Alfano è capo ufficio stampa e gestisce la comunicazione più istituzionale. Per Ianniello invece si racconta, nell’ambito di FdI, di un futuro in politica. L’addio al ruolo a Chigi pare sia finalizzata a ottenere, nel 2027, un seggio blindato alla Camera.
(da agenzie)
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