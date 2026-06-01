IL NOTO FISICO DELL’ATMOSFERA SALVINI? NON PERVENUTO. EPPURE RICORDIAMO LE SUE PAROLE DI QUALCHE ESTATE FA: ‘VEDI I GHIACCIAI CHE SI RITIRANO ANNO DOPO ANNO E TI FERMI A PENSARE (PENSARE?), POI STUDI LA STORIA (STUDIARE?) E VEDI CHE SONO CICLI’. VABBÈ, ADESSO L’EMERGENZA SONO I TRENI, NON I GHIACCIAI. TACE PERFINO GIUSEPPE CRUCIANI

Che fine hanno fatto i negazionisti climatici? 36 gradi in Inghilterra, 40 gradi a Milano e Roma, 46 a Parigi. In Francia, il caldo anomalo sta facendo più morti degli attentati islamisti.

E gli ecoscettici che con Trump definivano “una bufala” il riscaldamento globale? Spariti. Colpiti da improvvisa afasia. Il noto fisico dell’atmosfera Matteo Salvini? Non pervenuto.Eppure ricordiamo le sue parole di qualche estate fa, di fronte all’Adamello: «Vedi i ghiacciai che si ritirano anno dopo anno e ti fermi a pensare (pensare?), poi studi la storia (studiare?) e vedi che sono cicli». Vabbè, adesso l’emergenza sono i treni, non i ghiacciai, e Matteo deve liquidare Donnarumma (due milioni di euro) per non liquefarsi lui. Se ne riparlerà al prossimo ciclo.

E Vittorio Feltri, che come tutti sanno se ne frega del caldo, e non suda nemmeno? Ammutolito dall’afa. Muto anche il ciarliero Mario Giordano, che ha autorevolmente denunciato i “dati farlocchi” di quelle migliaia di cialtroni che studiano il climate change, perché una volta la Groenlandia era verde e le temperature salivano e scendevano già all’epoca di Annibale.

Tace perfino Giuseppe Cruciani che tempo fa prendeva per il culo «l’ecoansia» e urlava con il consueto garbo nel microfono: «Io me ne fotto, spreco tantissima acqua! Mi faccio quattro docce (ma non aveva detto che si lavava poco?) e tu non mi devi rompere il cazzo».

Dove si saranno cacciati, questi luminari della climatologia? Chi li ha visti? Proviamo a chiedere a Federica Sciarelli, o a chi prenderà il suo posto. Forse li hanno messi in cassa integrazione come i lavoratori dell’edilizia. O si sono infrattati nel reparto surgelati dell’Esselunga, in attesa che passi l’ondata di calore.

Ma anche lì, non gli conviene fare troppo i gradassi: qualche anziano esasperato dai loro sermoni potrebbe tirargli in testa un merluzzo di Capitan Findus.

Sono i rischi che corre chi resiste al “meinstrìm”, al turpe complotto euromusulmano che vuole costringerci a mangiare insetti e ad andare in moschea con l’auto elettrica. Bisogna pur lottare contro la dittatura dell’ideologia woke. Molto meglio l’ideologia wok (senza e finale). La padella cinese. Per rosolarci tutti a fuoco lento.

(da Dagospia)