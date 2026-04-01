COME È POSSIBILE CHE IL MINISTRO DELL’INTERNO NON SAPESSE CHI ERA DAVVERO LA SUA MUSA? NON SOLO DUBBI SUL CURRICULUM E SULLA LAUREA, LA PREZZEMOLONA CIOCIARA SI FACEVA ANCHE SELFIE FARLOCCHI. SCOPERTI “FOTTOMONTAGGI” CON SILVIO BERLUSCONI E PAPA FRANCESCO

Dal villaggio di Is Morus Relais, in Sardegna, passando per i corridoi dell’università Luiss a Roma, fino ai palazzi vaticani. Claudia Conte, la donna che ha rivelato la sua relazione col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, voleva andare dappertutto. Ma si è dovuta accontentare delle visite al Viminale.

Risulta a Domani che la giornalista pubblicista, iscritta all’Ordine da settembre 2023, ha partecipato anche alle audizioni del programma della rete Mediaset Temptation Island insieme all’ex Angelo Paradiso, ma alla fine dei casting non è stata scelta.

«Senta, lei ha partecipato insieme al Paradiso alle audizioni per il programma televisivo Temptation Island?», la domanda dell’avvocato della difesa. «Sì – la risposta di Conte – Si tratta di una di quelle cose che io non farei mai nella vita, occupandomi di diritti umani, è facile scoprire chi sono, mi vedete in televisione tutti i giorni». «Scusi, se non le interessava perché è andata a fare queste audizioni?», chiederà il giudice Lorenzo Ferri ricevendo una risposta vaga. «Perché decideva lui (Paradiso, ndr) per me».

Ma il reality di Canale 5 non è il solo luogo dove Conte non è mai andata. Anche al dipartimento di Giurisprudenza del prestigioso ateneo privato le tracce della giornalista sono pressappoco nulle: come già raccontato da Domani la dottoressa, che nello scarno curriculum indica la laurea magistrale in Legge senza riferimenti al luogo di conseguimento o alla votazione conseguita, non si sarebbe mai laureata alla Luiss.

Non avrebbe inoltre frequentato la Scuola di politiche economiche e sociali intitolata a Carlo Azeglio Ciampi, al contrario di quanto sostenuto, e non risulta tra gli ammessi per gli anni 2023, 2022, 2021 alla Scuola politica di Sabino Cassese (possibile che la giornalista l’abbia frequentata in un altro anno). Anche in quest’ultimo caso, è quanto dichiarato da Conte nel suo curriculum.

In ultimo, Conte non sarebbe stata nemmeno un’habitué della Santa Sede: sulla sua pagina Instagram i selfie con papa Francesco sono innumerevoli.

Ma sono tutti autentici? In uno, in particolare, si scorge la dottoressa che mette uno dei suoi romanzi nelle mani del pontefice argentino. Due figure scontornate in primo piano e sullo sfondo un cielo turchese, quasi color Tiffany. Abbiamo usato alcuni programmi informatici, necessari a capire se certi scatti siano veri o no: la foto con Francesco che riceve come dono il romanzo di Conte è un fotomontaggio.

Lo conferma anche un tecnico informatico, consulente in processi di primaria importanza a Roma, che rimarrà anonimo: «Lo sfondo è troppo lineare». Claudia Conte, la foto col Papa, insieme ad altre a tema vaticano, le pubblica un anno fa, alla morte di Francesco. In realtà un incontro reale c’era stato, quando era stata inserita nella veste di portavoce di un’associazione, nella visita organizzata dalll’ex capo dela Figc Gabriele Gravina e il calciatore ucraino Andrij Ševcenk

Ma non aveva forse fatto una foto con il suo volume. È aprile 2025, Lunedì dell’Angelo, quando la professionista scrive su Instagram e tagga il pontefice: «le Tue parole saranno sempre un faro per la mia vita. Continua a pregare per noi dalla Casa del Padre».

Ma non è l’unico selfie che Conte pubblica con personalità appena scomparse. Tra i tanti autoscatti c’è quello con Silvio Berlusconi, morto a giugno 2023. «Anche in questo caso la foto è un fake», dice l’informatico a questo giornale.

Dunque, la domanda resta solo una. Chi è davvero Claudia Conte? Ed è possibile che il ministro Piantedosi e le istituzioni con cui ha lavorato (in primis la Polizia e l’Esercito) non si fossero accorte delle pecche del curriculum e delle manipolazioni sui social? Nel suo spazio radiofonico su Raiuno è riuscita a intervistare personalità di spessore.

Si va dall’ormai ex procuratore di Perugia Raffaele Cantone fino al numero uno dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza Bruno Frattasi. Tra i suoi tanti impegni lavoratori risulta, in ultimo, quello da portavoce di “Domus Europa”, il Centro europeo di cooperazione per la ricostruzione dell’Ucraina, presieduto dall’imprenditore Stefano Nicolussi Rossi

L’associazione, come risulta da fonti di stampa, sarebbe nata grazie alla conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina tenutasi a Roma nel 2025 alla presenza dei ministri (Esteri ed Economia), italiani e ucraini. Il direttore del comitato scientifico dell’associazione – che vuole accompagnare la ricostruzione dell’Ucraina non solo sul piano materiale, ma anche sociale e culturale, ponendo le basi per una cooperazione tra Italia e Ucraina – è il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria, ex dirigente missino ed ex parlamentare europeo.

Oggi Scurria è vicecapogruppo di Fdi a Palazzo Madama. Il centro italo-ucraino ha numerosi sponsor. All’occhio ne viene immediatamente uno: è il Ferrara film festival, la kermesse artistica che conta una co-direttrice d’eccellenza. Chi è? Naturalmente lei, Claudia Conte.

(da Domani)