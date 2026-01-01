IL DISTACCO È RIDOTTO A SOLI 0,2 PUNTI. I CONTRARI ALLA RIFORMA SONO SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI E CHI NON SI COLLOCA POLITICAMENTE – LA CAMPAGNA È ANCORA TUTTA DA GIOCARE. LA QUOTA DI ASTENUTI E INDECISI È STIMATA AL 39%



Un distacco di soli 0,2 punti, 49,9% contro 50,1%. Si è ridotta a un “pareggio tecnico“, secondo l’istituto Ixé, la distanza tra il Sì e il No in vista del referendum sulla riforma Nordio. Da un sondaggio pubblicato nell’ambito della rilevazione settimanale Osservatorio politico, realizzato tra il 20 e il 27 gennaio su un campione di mille elettori, risulta che il 50,1% degli intervistati voterebbe per confermare la legge costituzionale del governo, il 49,9% per non confermarla.

Si tratta del margine inferiore mai registrato dalle rilevazioni effettuate finora, che ultimamente davano il No in crescita ma comunque staccato di almeno sei punti: Ixé, ad esempio, cita un proprio precedente sondaggio di novembre in cui il Sì era dato al 53%, il No al 47%

I contrari alla riforma sono ampia maggioranza tra i più giovani: nella fascia 18-34 anni arrivano al 66%, nella fascia 35-44 sono il 56%, il 54% in quella 45-54.

I più favorevoli al piano del governo, invece, sono gli elettori over 55: nella fascia 55-64 anni i Sì toccano il 62%, oltre i 65 anni il 57%.

Rispetto all’orientamento politico, il Sì arriva al 96% tra gli elettori di destra e all’87% tra quelli di centrodestra; sull’altro fronte il No è un po’ più basso, all’81% tra chi vota il centrosinistra e all’89% tra chi vota a sinistra. Gli elettori di centro dimostrano una leggera preferenza per il Sì (54%), mentre il No è parecchio avanti tra chi non si colloca politicamente (59%).

Questi risultati non considerano l’enorme quota di astenuti e indecisi, stimata al 39%. Un 37% di elettori, inoltre, non sa che si tratta di un referendum valido anche

senza il quorum di partecipazione del 50% + 1 di elettori (previsto invece per le consultazioni abrogative).

(da agenzie)

