LA RICOSTRUZIONE DEL NEW YORK TIMES: VANCE E IL GENERALE CAINE ERANO CONTRARI, ANCHE LA CIA NON CREDEVA AI PIANI



Perché Donald Trump ha dichiarato guerra all’Iran? Mentre il presidente annuncia una tregua di due settimane nelle ostilità con Teheran senza aver conseguito nemmeno uno degli obiettivi che si era prefissato all’inizio del conflitto, un retroscena del New York Times ricostruisce la decisione della Casa Bianca. Mettendo in luce il ruolo di Benjamin Netanyahu, che l’11 febbraio scorso in una riunione con il tycoon ha dipinto il regime degli Ayatollah come prossimo alla caduta, mentre un esponente del Mossad sosteneva di poter alimentare le proteste. Così Trump si è convinto che quella dell’Iran fosse una campagna facile, come il Venezuela.

Il ruolo di Netanyahu nell’attacco degli Usa all’Iran

Il Nyt anticipa il racconto presente nel libro di Maggie Haberman e Jonathan Swan. La storia comincia l’11 febbraio scorso, quando un SUV con a bordo il primo ministro israeliano arriva alla Casa Bianca poco prima delle 11 del mattino. Lontano dagli occhi dei giornalisti, i funzionari statunitensi e israeliani si sono riuniti nella Sala del Gabinetto, adiacente allo Studio Ovale. Poi Netanyahu si è diretto al piano inferiore per una presentazione sull’Iran nella Situation Room. Trump non era a capotavola. Netanyahu era al suo opposto. Sullo schermo apparivano invece gli interventi di David Barnea, direttore del Mossad, l’agenzia di intelligence estera israeliana, e alcuni ufficiali militari israeliani.

La decisione sulla guerra

Con Trump c’erano il Segretario di Stato Marco Rubio e quello alla Difesa Pete Hegseth oltre al generale Dan Caine, presidente del Joint Chiefs of Staff. Poi John Ratcliffe, direttore della CIA, Jared Kushner, genero del presidente, e Steve Witkoff, inviato speciale di Trump. Assente il vicepresidente JD Vance, che si trovava in Azerbaigian. Nell’ora successiva i rappresentanti israeliani hanno presentato l’opzione della guerra con l’Iran. Il libro che racconta quelle ore si chiamerà “Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”. Trump era in sintonia con Netanyahu sull’Iran da molti mesi. I membri più scettici del gabinetto di guerra, a eccezione di Vance, si sono via via arresi all’istinto del presidente.

L’11 febbraio

Netanyahu ha spiegato a Trump che l’Iran era maturo per un cambio di regime. Gli israeliani hanno mostrato al presidente un breve video che includeva un montaggio di potenziali nuovi leader che avrebbero potuto prendere le redini del paese in caso di caduta del governo conservatore. Tra questi figurava Reza Pahlavi, il figlio in esilio dell’ultimo scià dell’Iran, ora dissidente residente a Washington, che aveva cercato di presentarsi come un leader laico in grado di guidare l’Iran verso un governo post-teocratico. Netanyahu e il suo team hanno delineato le condizioni che, a loro dire, indicavano una vittoria pressoché certa: il programma missilistico balistico iraniano sarebbe stato distrutto in poche settimane. Il regime sarebbe stato talmente indebolito da non poter più bloccare lo Stretto di Hormuz, e la probabilità che l’Iran potesse colpire gli interessi statunitensi nei paesi limitrofi era considerata minima.

Il Mossad

Inoltre, l’intelligence del Mossad indicava che le proteste di piazza in Iran sarebbero riprese e che, con l’impulso dei servizi segreti israeliani nell’alimentare rivolte e ribellioni, un’intensa campagna di bombardamenti avrebbe potuto creare le condizioni per il rovesciamento del regime da parte dell’opposizione iraniana. Gli israeliani avevano anche paventato la possibilità che combattenti curdi iraniani attraversassero il confine dall’Iraq per aprire un fronte di terra nel nord-ovest, mettendo ulteriormente a dura prova le forze del regime e accelerandone il crollo.

«Un’ottima cosa»

«Mi sembra un’ottima cosa», ha detto Trump al primo ministro. Per Netanyahu questo ha rappresentato un probabile via libera per un’operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele. Netanyahu non è stato l’unico ad aver tratto dall’incontro l’impressione che il signor Trump avesse praticamente già preso la sua decisione. I consiglieri del presidente si sono resi conto che era rimasto profondamente colpito dalle potenzialità dei servizi militari e di intelligence di Netanyahu, proprio come era accaduto quando i due si erano parlati prima della guerra di dodici giorni con l’Iran a giugno.

Ali Khamenei

In precedenza, durante la sua visita alla Casa Bianca dell’11 febbraio, Netanyahu aveva cercato di focalizzare l’attenzione degli americani riuniti nella Sala del Gabinetto sulla minaccia esistenziale rappresentata dalla Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, di 86 anni. E il premier ha sostenuto che il prezzo dell’azione sarebbe aumentato se si fosse ritardato l’attacco, concedendo all’Iran più tempo per accelerare la produzione di missili e creare uno scudo di immunità attorno al suo programma nucleare. Durante la notte, gli analisti hanno lavorato per verificare la veridicità di quanto il team israeliano aveva riferito al presidente. I risultati dell’analisi dell’intelligence statunitense sono stati condivisi il giorno seguente, il 12 febbraio, in un’altra riunione riservata ai soli funzionari americani nella Situation Room.

Gli esperti Usa

I funzionari statunitensi hanno valutato che gli obiettivi di decapitare la leadership e indebolire le difese fossero raggiungibili con l’intelligence e la potenza militare americane. Hanno invece ritenuto che il terzo e il quarto punto della proposta di Netanyahu, che includevano la possibilità di un’invasione di terra dell’Iran da parte dei curdi, fossero lontani dalla realtà. Quando il signor Trump si è unito alla riunione, il signor Ratcliffe lo ha informato sulla valutazione. Il direttore della CIA ha usato una sola parola per descrivere gli scenari di cambio di regime del primo ministro israeliano: «Farseschi».

Il generale Caine

Il presidente si è rivolto quindi al generale Caine. «Generale, cosa ne pensa?». La risposta: «Signor presidente, per esperienza so che questa è la prassi standard per gli israeliani. Esagerano con le promesse e i loro piani non sono sempre ben definiti. Sanno di aver bisogno di noi, ed è per questo che insistono tanto».

Trump ha rapidamente valutato la situazione. Il cambio di regime, ha detto, sarebbe stato «un loro problema». Non era chiaro se si riferisse agli israeliani o al popolo iraniano. Ma il punto fondamentale era che la sua decisione sull’opportunità di entrare in guerra contro l’Iran non sarebbe dipesa dalla realizzabilità delle parti 3 e 4 della presentazione di Netanyahu.

La decisione

Negli ultimi giorni di febbraio, americani e israeliani hanno discusso di una nuova informazione che avrebbe accelerato significativamente i tempi. L’ayatollah si sarebbe incontrato in superficie con altri alti funzionari del regime, in pieno giorno e completamente esposto a un attacco aereo. Era un’occasione irripetibile per colpire al cuore la leadership iraniana, un obiettivo che forse non si sarebbe più ripresentato. A quel punto Trump ha dato all’Iran un’altra possibilità di raggiungere un accordo che gli impedisca di dotarsi di armi nucleari.

Quella stessa settimana, Kushner e Witkoff hanno telefonato da Ginevra dopo gli ultimi colloqui con i funzionari iraniani. Nel corso di tre cicli di negoziati in Oman e Svizzera, i due avevano messo alla prova la disponibilità dell’Iran a raggiungere un accordo. A un certo punto, hanno offerto agli iraniani combustibile nucleare gratuito per tutta la durata del loro programma, un test per capire se l’insistenza di Teheran sull’arricchimento fosse realmente motivata dalla necessità di energia civile o dalla volontà di preservare la capacità di costruire una bomba atomica.

L’attacco

Gli iraniani hanno respinto l’offerta, definendola un attacco alla loro dignità. Il signor Kushner e il signor Witkoff hanno illustrato la situazione al presidente. Probabilmente avrebbero potuto negoziare qualcosa, ma ci sarebbero voluti mesi, hanno detto. Giovedì 26 febbraio, intorno alle 17:00 ha avuto inizio l’ultima riunione della Situation Room. A quel punto, le posizioni di tutti i presenti erano chiare. Tutto era già stato discusso nelle riunioni precedenti; ognuno conosceva il

punto di vista degli altri. La discussione è durata circa un’ora e mezza. «Penso che dobbiamo farlo», ha concluso Trump. Due giorni dopo è arrivato l’attacco.

(da Open)

This entry was posted on mercoledì, Aprile 8th, 2026 at 21:41 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.