IL SINDACO NON HA NULLA DA DIRE IN MERITO? LA MAGISTRATURA ACCERTI LE RESPONSABILITA’, A CHE SERVONO LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI SE POI IL COMUNE SE NE FOTTE?



Attimi di terrore tra i turisti che affollavano piazzale Roma a Venezia, dove un grosso albero è caduto colpendo in pieno una donna. Nel crollo dove si trova il terminale per le auto, altre sei persone sono rimaste ferite.

La donna si trovava seduta sul muretto, quando l’albero le è caduto addosso all’improvviso. È stata ricoverata all’ospedale all’Angelo di Mestre con riserva di prognosi. Oltre che a Mestre i feriti sono stati portati con le ambulanze all’ospedale di Venezia città, il San Giovanni e Paolo, e all’ospedale di Mirano.

La pianta, con un tronco di notevoli dimensioni, si è staccata da un’aiuola sul piazzale, nella zone cosiddetta dei «tre ponti», vicino ad una edicola. Solitamente lì si fermano turisti e veneziani in attesa

della partenza degli autobus per la terraferma.

Sono state nove in tutto le persone soccorso. Sette sono rimaste ferite, di cui due con contusioni. La donna seduta sotto l’albero è la più grave. I soccorritori che le hanno prestato le prime cure le hanno praticato il massaggio cardiaco. Al momento del crollo, riporta il Gazzettino, stava passando un gruppo di persone dirette a un matrimonio. Con loro c’erano anche dei bambini.

UN CITTADINO AVEVA SEGNALATO IL PERICOLO IL 14 MARZO, NESSUNO HA MOSSO UN DITO

Il 14 marzo il cittadino Cristiano Tagliapietra aveva segnalato al Comune di Venezia il pericolo, chiedendo “cosa aspetta il Comune a puntellare questo albero? In quel punto passano decine di persone, se cadesse ucciderebbe sicuramente qualcuno. O si aspetta che ci scappi il morto per fare qualcosa”.

Sono passati due mesi e mezzo e il comune guidato da Brugnaro non ha mosso un dito. Ci auguriamo che la Magistratura apra un fascicolo e accerti le responsabilità di questa tragedia annunciata.

