A PESARE È LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE, DALLA PRODUTTIVITÀ CALANTE DELLE IMPRESE A UN POTERE D’ACQUISTO AZZERATO DAI SALARI DA FAME – IL TEST DELLE REGIONALI D’AUTUNNO: LA POSSIBILITÀ DI UN 4-1 PER IL CENTROSINISTRA ALLE REGIONALI, MESSO INSIEME ALLA PERDITA DI CONSENSI ALL’INTERNO DELL’ELETTORATO DI FDI, DAREBBE UN GROSSO SUSSULTO AI PARTITI DI OPPOSIZIONE, SPINGENDOLI AD ALLEARSI PER LE POLITICHE 2027. E MAGARI FRA DUE ANNI LA “GIORGIA DEI DUE MONDI” SARÀ RICORDATA SOLO COME UN INCUBO

Buone notizie! Il primo sondaggio (riservato) sullo stato di salute dei partiti effettuato dopo la settimana di Ferragosto, confrontando i risultati delle europee del 2024, registra un calo del 6% per Fratelli d’Italia. In pratica, un elettore su cinque (il 20%) tra chi ha votato Fdi lo scorso anno, non lo rifarebbe.

Se il partito di Giorgia Meloni scende al 23%, rispetto al 28,75% del 2024, il Pd di Elly Schlein si riconferma al 24,1%, il M5S di Conte ha un balzo dal 9,9% al 13%, stabile Forza Italia (9,58%), in flessione la Lega (dall’8,97 alll’8%).

A pesare eccome sul voltafaccia del 20% dell’elettorato della

Fiamma, rileva l’analisi del sondaggio, è la situazione economica del paese, dalla produttività calante delle imprese a un potere d’acquisto azzerato da salari da fame.

I lidi mai così vuoti in piena estate nelle spiagge italiane sono solo la cartina di tornasole. In attesa degli effetti sul mercato del dazismo americano, lontani i miliardi del Pnrr giunti ormai al capolinea, dilagano i rincari che Altroconsumo stima in un +34% rispetto al 2020.

La sondaggista Alessandra Ghisleri ha fotografato, in un’analisi per “La Stampa” del 27 luglio, lo stato dell’arte: “Gli italiani sentono fortemente il peso dell’inflazione e l’incertezza sulla sostenibilità dei propri conti (38%), la difficoltà d’accesso ai servizi sanitari (33%), il carico delle tasse che soffocano i portafogli (26%), il delicato tema del lavoro e la stagnazione dei salari (23%). Se il consenso politico regge, i dati economici e sociali raccontano un’altra storia…”.

A settembre, gettate alle spalle vacanze da “fagottari”, si riparte con 138 scadenze fiscali. I versamenti in calendario vanno dall’Irpef all’Ires, dall’Irap fino alle addizionali.

Una volta scoperto di avere le pezze al culo e il portafogli vuoto, nonostante la propaganda di fregnacce e di illusioni dei media, in prima fila Rai-Mediaset, il test delle Regionali che chiama alle urne oltre 17 milioni di cittadini potrebbe diventare un segnale d’allarme, se non la prima grossa sconfitta, dell’Armata Branca-Meloni.

A partire dalle Marche: il candidato del campo largo, il riformista Pd Matteo Ricci, secondo l’ultimo sondaggio, ha due punti in più del governatore ricandidato di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli.

Se in Toscana, Campania, Puglia le rilevazioni attestano la riconferma della vittoria del centrosinistra, in Veneto la Meloni sbatte da mesi contro il muro della lista civica di Luca Zaia che alle ultime regionali ottenne il 44%, mentre la Lega di Salvini si fermò al 17% e Fdi di Meloni racimolò il 9,55%.

Per il candidato di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, le probabilità di vittoria sono ridotte a un sogno ad occhi aperti e la Camaleonte della Garbatella, per evitare di perdere la faccia, si sta già adeguando alla proposta del detestato Matteo Salvini che vuole la candidatura di Alberto Stefani.

La possibilità di un quattro a uno per l’opposizione alle Regionali messo insieme alla perdita di consensi all’interno dell’elettorato di Fdi manderebbe in orbita gli otoliti della Ducetta, e nel contempo darebbe un grosso sussulto psicologico ai partiti di opposizione spingendoli ad allearsi per le politiche del 2027.

Sempre che l’opposizione di Elly, Conte, Fratoianni riesca a ficcarsi nella testa che il vantaggio di Fratelli d’Italia e della

coalizione di centrodestra è anche frutto della loro incapacità, finora, di presentare una proposta politica unitaria.

Se i geni dell’opposizione comprendono che il tempo dello scazzo a chi ce l’ha più lungo deve finire ed inizia con le Regionali quello della rivincita, magari fra due anni la “Giorgia dei Due Mondi” sarà ricordata solo come un brutto incubo

(da Dagospia)