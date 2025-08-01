È CROLLATA LA SPERANZA DEGLI UCRAINI DI POTER RAPIDAMENTE ENTRARE NELLA NATO: SOLO IL 32% PENSA CHE IL PAESE POSSA ADERIRE ENTRO DIECI ANNI ALL’ALLEANZA ATLANTICA (NEL 2022 ERANO IL 64%) … PESSIMO E’ IL GIUDIZIO DEGLI UCRAINI SUL COMPORTAMENTO DI TRUMP: SOLO IL 16% APPROVA IL SUO COMPORTAMENTO , CON BIDEN ERA IL 66%

L’istituto di indagini demoscopiche Gallup ha reso noto ieri un ampio sondaggio sulle opinioni dei cittadini ucraini intorno alla guerra e alle sue possibili soluzioni.

Solo il 24% di loro è favorevole a continuare a combattere fino alla vittoria (nel 2022 erano il 73%) mentre il 69% vorrebbe che il conflitto terminasse quanto prima con una tregua. Ma sono però ben pochi quelli che ritengono molto probabile o abbastanza probabile il raggiungimento entro un anno di un cessate il fuoco durevole: rispettivamente, il 5% e il 20%.

Così com’è pessimo il loro giudizio sul comportamento di Trump: nel 2022, il 66 per cento degli ucraini approvava il comportamento del presidente americano verso il loro Paese (allora alla Casa Bianca c’era Joe Biden), mentre ora quello stesso dato è sceso al 16%.

Nel frattempo, è crollata anche la speranza degli ucraini di poter rapidamente entrare nella Nato. Solo il 32% di loro pensa che il proprio Paese possa aderire entro dieci anni all’Alleanza atlantica (nel 2022 erano il 64%).

(da agenzie)