E’ stata licenziata dalla Scala la maschera del teatro che ha srotolato uno striscione e gridato “Palestina libera”, prima di un concerto andato il scena il 4 maggio: proprio in quel momento era entrata in sala, sul palco reale, la premier Giorgia Meloni. A denunciarlo è il sindacato Cub, che attacca i vertici del teatro.

“Evidentemente per la direzione ha detto qualcosa da punire severamente”, fa sapere in una nota il sindacato di base, citando il provvedimento di licenziamento firmato dal sovrintendente Fortunato Ortombina.

Dal Teatro nessun commento: solo la conferma del licenziamento, avvenuto pochi giorni dopo l’episodio.

Roberto D’Ambrosio, sindacalista del Cub nella Scala. “Quella sera la ragazza, una giovane studentessa dipendente del teatro, ha gridato prima del concerto la sua posizione sulla Palestina. E’ stata subito portata fuori dalla polizia. Nei giorni successivi non l’hanno fatta lavorare. Poi è stata licenziata. Ne colpiscono uno per educarne cento, con un atteggiamento di autoritarismo gratuito. Per questo la difenderemo”.

Secondo la versione dei fatti fornita dal Cub, il Teatro contesta alla giovane maschera di aver tradito la fiducia disobbedendo a ordini di servizio. Una violazione quindi del contratto di lavoro, che alla maschera richiede di mantenere l’ordine in sala, e di abbandono del posto che le era stato assegnato in sala: lei infatti è salita in galleria, per srotolare lo striscione.

(da agenzie)