LO STRISCIONE ESPOSTO: “L’UNICA SICUREZZA È QUESTO CLIMA DI MERDA”



Questa mattina, un centinaio di persone attivisti di Extinction Rebellion, hanno occuato in tenda la piazza del Viminale, sede del Ministero dell’Interno, a Roma dopo aver scaricato 5 quintali di letame davanti all’ingresso.

“L’unica sicurezza è questo clima di merda”, si legge su uno degli striscioni. Nel frattempo, fanno sapere gli attivisti, sono intervenute le forze dell’ordine. Alcune persone sono state fermate e portate via mentre stavano provando ad arrampicarsi su degli alberi della piazza per esporre uno striscione.

“Le persone entrate nelle tende sono state trascinate fuori, le tende distrutte e sequestrate, mentre altre persone hanno praticato resistenza passiva e si sono sedute a terra, circondate da un cordone delle forze dell’ordine. Una protesta dai toni forti, ma colorati e rigorosamente nonviolenti, che arriva dopo un anno di politiche governative che hanno portato all’aumento degli investimenti in combustibili fossili e alla promozione di nuove pene per chi protesta, in un momento in cui l’Italia e il mondo intero sono colpiti da eventi climatici estremi sempre più intensi”, fanno sapere gli attivisti.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Novembre 22nd, 2024 at 16:08 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.