FECCIA RAZZISTA A VENEZIA: UNO STRISCIONE CON LA SCRITTA “LA VOSTRA INTEGRAZIONE È LA NOSTRA ROVINA”, È COMPARSO DAVANTI A UNA SCUOLA, SITUATA IN UN QUARTIERE AD ALTA PRESENZA DI BENGALESI
AD AGOSTO LA COMUNITÀ BENGALESE DI VENEZIA AVEVA MINACCIATO LO SCIOPERO DOPO CHE IL SINDACO SIMONE VENTURINI HA CASSATO IL PROGETTO A LORO SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA MOSCHEA, MENTRE LO SCORSO 4 SETTEMBRE, L’INFLUENCER MAL-DESTRO SIMONE CARABELLA HA DISTURBATO LA PREGHIERA DI UN GRUPPO DI 200 BENGALESI CON UN PANINO CON LA MORTADELLA E CANTANDO L’INNO DI MAMELI
Uno striscione con la scritta “La vostra integrazione è la nostra rovina” è comparso stamani davanti alla scuola “Giulio Cesare” di Mestre (Venezia), situata in un quartiere ad alta presenza di stranieri, in particolare bengalesi.
La denuncia viene dalla Cgil di Venezia, che lo definisce “un atto vile e inaccettabile. Ancora una volta l’estrema destra tenta di trasformare una scuola nel centro delle polemiche, strumentalizzando bambine e bambini per alimentare odio e tensioni”.
In un vicino parco cittadino – come riporta il sito della Nuova Venezia – sono state tracciate con della vernice bianca scritte “No Islam” a terra, e una croce in un capanno porta-attrezzi, che sono state cancellate dagli addetti della multiutility Veritas.
(da agenzie)
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