SECONDO UN NUOVO RAPPORTO CI SONO CIRCA 500 COLLEGE E UNIVERSITÀ IN TUTTO IL PAESE DOVE ALMENO IL 40% DEGLI STUDENTI NON RIESCE A RIDARE LE RETTE FINANZIATE, LASCIANDO IL CONTO AI CONTRIBUENTI AMERICANI MENTRE GLI ISTITUTI INCASSANO

In centinaia di college Usa, fino all’80% degli studenti non riesce a rimborsare i prestiti studenteschi. Secondo un nuovo rapporto ci sono circa 500 college e università in tutto il paese dove almeno il 40% degli studenti non riesce a rimborsare i prestiti studenteschi federali, lasciando il conto ai contribuenti americani mentre gli istituti incassano.

Alcuni, come il Construction Training Center in South Carolina e il Legends Barber College in Texas, hanno tassi di insolvenza del 70-80%, secondo una nuova analisi di Npr. I fondi pubblici mantengono a galla questi piccoli istituti, rappresentando oltre due terzi delle loro entrate totali.

Al Diversified Vocational College di Los Angeles, ad esempio, il 73% degli studenti che hanno usufruito di prestiti federali non ha onorato i pagamenti per l’anno accademico 2024-2025, mentre i 3,5 milioni di dollari di prestiti federali concessi agli studenti quell’anno rappresentavano quasi il 90% delle entrate.

Ciò significa che quasi tre quarti degli studenti del Diversified Vocational College hanno pagato la retta con fondi federali, per poi non rimborsare il governo per oltre tre mesi.

(da agenzie)