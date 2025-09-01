LA DIFFERENZA FONDAMENTALE PER LUI RESTA QUELLA TRA MODA E STILE: ”LA MODA È QUELLA CHE VIENE SUGGERITA E CHE SPESSO È MEGLIO EVITARE, LO STILE INVECE QUELLO CHE CIASCUNO HA E DEVE CONSERVARE NELL’ARCO DELLA SUA VITA”



Giorgio Armani, scomparso oggi all’età di 91 anni, non è stato soltanto uno degli stilisti più influenti al mondo ma anche un

maestro di pensiero sull’eleganza, sullo stile e sul valore del lavoro

Le sue parole, nel tempo, sono diventate vere massime di vita, ‘chicche’ capaci di andare oltre la moda per raccontare un approccio più ampio all’esistenza e alla bellezza. Tra le frasi che meglio riassumono la sua filosofia spicca una delle più celebri: ”L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”

Un concetto che definisce a pieno la discrezione raffinata che ha reso celebre e inconfondibile il marchio Armani in tutto il mondo. Allo stesso modo, lo stilista non ha mai avuto timore di criticare eccessi e superficialità: ”La volgarità è la malattia della finta modernità” diceva e, con un pizzico di ironia: ”I cretini non sono mai eleganti”. Per Armani la differenza fondamentale resta quella tra moda e stile

”La moda è quella che viene suggerita e che spesso è meglio evitare, lo stile invece quello che ciascuno ha e deve conservare nell’arco della sua vita”. Non a caso, ha più volte sottolineato come lo stile consista in ”un corretto bilanciamento tra sapere chi sei, che cosa va bene per te e come vuoi sviluppare il tuo carattere: i vestiti diventano così la naturale espressione di questo equilibrio”.

La sua idea si riassume in poche parole: ”Lo stile è eleganza non stravaganza”. Una visione che ha guidato decenni di creazioni e che, come lui stesso ha dichiarato, non nasce da strategie studiate a tavolino: ”Il modo in cui lavoro alle mie creazioni non dipende da qualcosa che ho sviluppato con consapevolezza. Semplicemente, faccio quello che mi viene più spontaneo”

Infine, una riflessione sull’eleganza quotidiana: ”Per essere eleganti non si deve assolutamente aver l’aria di essersi vestiti a fondo, vale a dire essersi studiati molto bene, essersi coordinati; bisogna sempre avere un’aria piuttosto casuale, che non significa essere trasandati”. Queste frasi racchiudono la filosofia di vita e di lavoro di Giorgio Armani: sobrietà, equilibrio, autenticità. Una lezione che, c’è da sperare, continuerà a ispirare il mondo della moda e non solo.

(da Adnkronos)

This entry was posted on giovedì, Settembre 4th, 2025 at 19:53 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.