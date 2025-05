LANCIA UN AVVERTIMENTO A CHI PENSA DI CERCARE TRATTAMENTI DI FAVORE DAL “DAZISTA DELLA CASA BIANCA”: “NEI NEGOZIATI È PIÙ CHE MAI FONDAMENTALE L’UNITÀ” … A MELONI SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE?



Al momento ci sono “sei indagini in corso” da parte degli Usa sul fronte commerciale con gli Usa. “Nel 2024 gli Stati Uniti hanno riscosso circa 7 miliardi di euro di dazi sulle esportazioni dell’Ue. Si prevede che gli Stati Uniti potrebbero ora riscuotere fino a 100 miliardi di euro se le indagini in corso dovessero portare all’imposizione di tariffe.

E come sapete, proprio ieri abbiamo appreso di una possibile nuova tariffa del 100% sulla produzione cinematografica non statunitense”. Sarebbe colpito “il 97% delle esportazioni” Ue verso gli Usa. “Quindi credo che sarete d’accordo con me sul fatto che la situazione in sé non sia accettabile”. Lo ha detto il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, parlando alla Plenaria del Pe.

Nei negoziati con gli Usa sui dazi “è più che mai fondamentale l’unità. Il nostro messaggio deve essere inequivoco”. Lo ha detto il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic parlando alla Plenaria del Pe. Sefcovic ha ricordato che “l’Ue e gli Stati Uniti rappresentano il 30% del commercio globale” ma “non dobbiamo dimenticare il restante e pertanto prosegue il lavoro di diversificazione”.

Sefcovic a riguardo ha ricordato l’accordo con il Mercosur e il partenariato lanciato con Sudafrica e Singapore. “Stiamo accelerando drasticamente i negoziati in corso con l’India, con l’Indonesia, con Filippine, Thailandia e Malesia. Abbiamo avviato i colloqui per l’Accordo di Libero Scambio con gli Emirati Arabi Uniti, un’iniziativa che credo possa fungere da forte catalizzatore per la nostra cooperazione con i Paesi della del Golfo”, ha aggiunto.

“Donald Trump è una minaccia per il mondo non solo sul fronte dei dazi: porta avanti un nazionalismo autoritario, non solo commerciale. Lui e i suoi partner di estrema destra non credono in un mondo basato sulla legge ma sulla legge del più forte”.

Lo ha detto la capogruppo dei socialisti e democratici, Iratxe Garcia Perez parlando in plenaria. “Noi dobbiamo difendere il modello europeo. l’Ue deve rispondere con forza a difesa dei suoi lavoratori. Serve fermezza, senza cedere a nessun ricatto. Dobbiamo ptrevedere sanzioni e oneri per le big tech che non rispettano le norme, penso anche all’esclusione delle imprese Usa dagli appalti europei. Il mondo non è solo composto da Trump, dobbiamo rafforzare gli accordi con gli altri partner”, ha concluso.

(da agenzie)

