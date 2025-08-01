PEGGIO CHE IN RUSSIA: PER VERIFICARE LE INFORMAZIONI, SARANNO ESAMINATI TUTTI GLI ACCOUNT SOCIAL, I REGISTRI DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PAESI D’ORIGINE… UN POST CONTRO TRUMP E TI RITROVI ESPULSO?



ll dipartimento di Stato americano ha dichiarato di aver avviato un esame di tutti gli oltre 55 milioni di stranieri che vivono negli Stati Uniti con un visto. Lo riporta l’Associated Press in esclusiva. Il dipartimento ha avvertito, inoltre, che tutti i titolari di un visto Usa sono soggetti a “controlli continui” con particolare attenzione a qualsiasi elemento possa indicare la necessità di revocare il permesso ed espellerli.

Dal ritorno alla Casa Bianca di Trump, lo scorso gennaio, l’amministrazione ha imposto sempre più restrizioni e requisiti ai richiedenti il ;;visto, incluso l’obbligo per tutti di sottoporsi a colloqui di persona.

Tuttavia, la revisione di tutti gli oltre 55 milioni di permessi degli stranieri residenti sembra indicare una stretta significativa. Il dipartimento di Stato ha spiegato che saranno esaminati tutti gli account social, i registri delle forze dell’ordine nei Paesi

d’origine oltre a qualsiasi violazione delle legge americana commessa da quando si sono trasferiti. All’inizio della settimana, l’amministrazione ha dichiarato di aver revocato da gennaio più di 6.000 visti per studenti stranieri, di cui 4.000 per “effettive infrazioni” della legge e circa 200-300 visti per questioni legate al terrorismo.

(da agenzie)

