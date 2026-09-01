I FRATELLINI D’ITALIA (IN CERCA DI FACILI CONSENSI) VORREBBERO ALLARGARE LA PLATEA DEI BENEFICIARI, LA LEGA PUNTA A SPAZZARE VIA IL SUPERBOLLO, LA SOVRATTASSA PAGATA DA CHI UN’AUTO DI GROSSA POTENZA … LE REGIONI (IN GRAN PARTE GUIDATE DAL CENTRODESTRA) RISCHIANO DI RITROVARSI SENZA I 7 MILIARDI DI EURO L’ANNO DI ENTRATE GARANTITE DALLA “TASSA PIÙ ODIATA” … IN QUASI TUTTA EUROPA ESISTONO TASSE SUI VEICOLI. IN GERMANIA IL BOLLO VIENE PAGATO OGNI ANNO (E IN ANTICIPO)

La norma che abolisce il bollo per motocicli e auto di piccola e media cilindrata non è ancora arrivata in Parlamento, ma tra i banchi della maggioranza qualcuno già pensa alle modifiche sulla platea di beneficiari. Estensive, ovviamente.

C’è chi, come Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze della Camera, ragiona su come includere le famiglie numerose, «magari aumentando i kilowatt per queste categorie». Chi ha più di tre figli – è il ragionamento – viaggia con monovolume da 150 kW di potenza, oltre la soglia di 80 contenuta nella norma.

Il vicepremier Matteo Salvini, invece, pensa a limare il superbollo, la sovrattassa che paga chi possiede una vettura oltre i 185 kW (non proprio la fascia di reddito per cui è stato scritto il decreto).

Il ministero dei Trasporti ha già fatto i calcoli: cuba circa 250 milioni di euro di introito all’anno, includendo anche le macchine di una certa potenza «di chi le usa per lavoro», come agenti di commercio e tassisti.

Ma il costo, assicura Salvini, sarebbe nell’ordine dei 50 milioni. E mentre la platea lievita – così come i costi – la premier Giorgia Meloni resta convinta di poter rendere il taglio «strutturale». Che tradotto in termini economici, significa prevedere nella prossima manovra le risorse per coprire l’intero triennio di bilancio.

Si parte dai 2,3 miliardi necessari per ricompensare le regioni nel 2027 e contenuti nel decreto carburanti che ieri ha compiuto gli ultimi passi per entrare in vigore: prima l’emanazione da parte del presidente Sergio Mattarella, poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Giusto in tempo per non interrompere lo sconto sulle accise per il diesel, prorogato fino al 5 ottobre.

Anche le regioni hanno iniziato a fare i calcoli, ma i conti non tornano. [Per avere «delucidazioni sulle compensazioni previste», nei prossimi giorni la Conferenza delle Regioni, presieduta da Massimiliano Fedriga, incontrerà il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gli enti locali non vogliono trovarsi nella situazione di dover alzare l’Irpef regionale per compensare eventuali buchi. Per i lavoratori, una tassa al posto di una tassa.

(da Repubblica)