GLI 007 EUROPEI CREDONO CHE NEI PROSSIMI ANNI LA RUSSIA POSSA SCATENARE UNA GUERRA NEL VECCHIO CONTINENTE E PER QUESTO È MEGLIO PREPARARSI



La prima cosa che chiedono è un cellulare. Per rifarsi vivi dopo uno, due, tre anni: «Mamma! Sono a casa!». O consolare chi deve ancora sperare: «Non preoccuparti, tuo figlio l’ho visto, sta bene!». O semplicemente piangere.

L’ultimo scaglione dei prigionieri di guerra sfila esausto fra vecchi, donne, bambini che aspettano con le bandiere, i fiori, l’incertezza. Mykola Dmytruk, 21 anni, è stato catturato quando la moglie era incinta: «Non sa neanche d’avere una bimba — dice la cugina Svetlana -, prego che ci sia anche lui fra i liberati…». I video girati dalle propagande militari impongono lo stesso rituale: a Chernihiv gli ucraini esultano con «slava!», onore, e salgono sui pullman; in Bielorussia, i russi gridano «hurrah!» e cantano l’inno.

Sono i ragazzi del 2000. La generazione Z travolta dalle Z dipinte sui tank. Che Mosca e Kiev, ieri, hanno finalmente ricominciato a scambiarsi. Seicento prigionieri per parte, suppergiù. Dopo gli under 25, toccherà ai malati e ai feriti gravi. E alle migliaia di caduti.

Zelensky teme l’avanzata russa sul Dnipro, rilevata anche dai

satelliti Nasa. Da Mosca dicono che l’intenzione è solo quella di creare una zona-cuscinetto, per salvaguardare l’Ucraina già conquistata. Per Kiev è invece la conferma che la «Novorossiya», la nuova Russia rivendicata da Putin, va ben oltre la Crimea, il Donbass o Zaporizhzha: una settimana fa un generale, Pavlo Palisa, ha chiarito che Putin vuol arrivare fino alla riva orientale del grande fiume e conquistare tutto il Dnipropetrovsk entro la fine del 2026.

La Polonia ha iniziato l’addestramento dei civili: 100mila volontari col fucile, pronti entro il 2027. Ci sarà presto qualche provocazione anche in Europa, avvertono gli 007 tedeschi. L’altra notte, quando la Russia ha bombardato l’ovest ucraino, al confine Ue è scattata l’allerta massima. E da Varsavia si sono alzati in volo i caccia.

(da Il Corriere della Sera)

