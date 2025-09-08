IN CALO IL PARTITO POPOLARE: 30,7% (-2,4%)… IN SECONDA POSIZIONE CI SONO I SOCIALISTI DEL PREMIER PEDRO SÁNCHEZ AL 27,7% (+ 0,7%)… LE DUE SINISTRE DI SUMAR AL 6,6%, PODEMOS AL 3,4%



In Spagna schizzano verso l’alto i consensi in favore del partito ultraconservatore Vox, che oggi potrebbe ottenere il 17,4% dei voti, cinque punti in più rispetto alle ultime elezioni generali (luglio 2023): è quanto messo in luce da un sondaggio pubblicato da El País e radio Cadena Ser, condotto tra il 29 agosto e l’1 settembre scorsi attraverso 2.000 interviste online.

Il rilevamento demoscopico indica come forza politica spagnola più votata il Partito Popolare, i cui consensi sarebbero però in calo: ora otterrebbe il 30,7% dei voti, cioè 2,4 punti in meno rispetto al precedente sondaggio equivalente, risalente a due mesi fa. A luglio 2023, il Pp aveva preso il 33,1%.In seconda posizione ci sono i socialisti del premier Pedro Sánchez al 27,7%, risultato di 4 punti inferiore rispetto a quello di due anni fa, anche se leggermente in crescita (+0,7 punti) su luglio di quest’anno.

Sumar, la coalizione di sinistra che fa parte del governo Sánchez, potrebbe prendere il 6,6% dei voti, mentre alla sinistra radicale di Podemos andrebbe il 3,4%.

Il sondaggio, sottolinea El País, è stato realizzato in un periodo caratterizzato da forti polemiche politiche sulla gestione di una grossa ondata di incendi che ha colpito soprattutto il nord-ovest della Spagna. Il prossimo weekend (13-14 settembre), Vox

ospiterà a Madrid Europa Viva 25, kermesse dei Patrioti, gruppo parlamentare europeo di cui fa parte anche la Lega del vicepremier italiano Matteo Salvini. Vox ha annunciato che tra gli ospiti confermati all’evento c’è il presidente argentino, Javier Milei.

