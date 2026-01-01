IL 27% È ANCORA EURO-SCETTICO E DESIDERA UNA ITAL-EXIT, PER IL 4% LE ISTITUZIONI EUROPEE VANNO BENE COSÌ COME SONO

La maggioranza è netta: il 61% degli italiani vorrebbe un’UE federale, una sorta di “Stati Uniti d’Europa” con più poteri condivisi e meno compromessi infiniti. Tradotto: meno vertici notturni, meno veti incrociati, più capacità di decidere davvero su temi come difesa, politica estera ed economia. Per molti, l’Europa attuale è troppo lenta per un mondo che corre.

Dall’altra parte c’è un 27% che vorrebbe staccare la spina. Niente riforme, niente rilanci: meglio chiudere l’Unione. È una posizione che nasce dalla frustrazione, dalla sensazione che Bruxelles sia lontana e complicata, e che l’UE finisca spesso per essere il capro espiatorio perfetto di ogni problema nazionale.

E poi c’è il dato forse più eloquente di tutti: solo il 4% pensa che l’Unione Europea vada bene così com’è. In pratica, quasi nessuno è soddisfatto dell’attuale equilibrio a metà tra un’unione politica e un grande condominio litigioso.

Il messaggio è chiaro: per gli italiani l’Europa deve cambiare, e anche in fretta. O diventa più forte e più unita, oppure rischia di perdere pezzi. La vera domanda, ormai, non è più se l’UE debba trasformarsi, ma come — e quanto tempo le resta per farlo.

IN UN MONDO DI BULLETTI COME TRUMP E PUTIN, GLI ITALIANI